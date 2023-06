Brenda Bezares demuestra con prueba de ADN que Paco Stanley no es el padre de su hijo: “Solo quiero que nos dejen en paz”

El estreno del documental llamado “El Show: Crónica de un Asesinato” revivió el viejo rumor en el que se aseguraba que Paco Stanley era realmente el padre de Alan, hijo de Brenda Bezares y Mario Bezares, sin embargo, la actriz y conductora decidió ponerle fin de forma definitiva a estas versiones y reveló una prueba de ADN para demostrar que el entrañable “Mayito” sí es el verdadero progenitor de su hijo, además, adelantó que actuará legalmente en contra de quien siga afirmando lo contrario.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Brenda Yamile Jiménez Loya, como realmente se llama la conductora, difundió fotografías de una prueba de ADN realizada en septiembre del 2001 en la que queda en evidencia que el perfil genético de Mario Bezares sí coincide con el de su hijo Alan y dicho documento cuenta con certificación notarial, por lo que de esta forma la también actriz acabó con los rumores en los que se aseguraba que su hijo había sido producto de una relación extramarital que tuvo Paco Stanley y en adición a las fotografías escribió un texto donde manifestó que no salió a aclarar estas versiones en su momento debido a que lo único que quería era demostrar la inocencia de su esposo respecto al homicidio de “Pacorro”.

Brenda Bezares acabó con los rumores de forma contundente. Foto: IG: bbezares

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad , no obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡BASTA ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto” sentenció Brenda Bezares.

En otro fragmento de su texto, Brenda Bezares señaló que decidió ventilar esta prueba de ADN con el único fin de hacer que se respete la integridad de su hijo y la de su familia en general y adelantó que está dispuesta a ejercer acciones legales en contra de quien siga propagando los rumores antes mencionados y para finalizar le dedicó unas emotivas palabras a su hijo Alan.

“Como mujer es tan desagradable tener que dar explicaciones públicas de una injuria, y lo hago solo con el único objetivo que respeten la vida de mi hijo y la de mi familia, adjunto la copia notariada de la paternidad, con la finalidad de que, a partir de hoy, están todos enterados que quien calumnie será demandado. A ti hijo mío, quiero decirte que eres el más valiente y fuerte que estoy muy orgullosa de ti, que no tienes la culpa de nada, lamento por todo lo que te han hecho pasar la gente sin criterio que solo juzga sin saber, finalizó su texto Brenda Bezares, quien también participó en el referido documental.