Super Junior, los reyes del K-Pop que supieron conquistar Latinoamérica desde hace 10 años

Super Junior está en camino a su año 18 de carrera, siendo uno de los artistas más longevos que logra estar activo en el K-Pop, una industria que se ha globalizado en los últimos años y con un obvio enfoque en Estados Unidos. Sin embargo, el grupo apostó por otro nicho: Latinoamérica.

De acuerdo con un estudio de la IFPI (Federación mundial de la industria Fonografica), México es uno de los países latinoamericanos que más escucha música a nivel mundial. Super Junior ha sabido explotar al máximo su presencia en nuestro país y en otras partes del continente.

La boyband que es reconocida por ser los Hallyu Kings y han sido los únicos que se han tomado en serio a Latinoamérica, que muchas veces es un continente rezagado en cuestión de giras, incluso en la globalización de la música coreana. Super Junior incluso se atrevió a cantar completamente en español y el resultado los llevó a presentarse en el Estadio Azteca al ritmo de "Ahora te puedes marchar".

Super Junior supo apostar por el Latin K-Pop

Aunque muchos han adaptado sus canciones a idioma inglés, Super Junior se fue por un reto mucho más complejo: el español, un idioma que es considerado complejo en su pronunciación. Pero hicieron valer su apuesta al ser el primer y único grupo en entrar al chart de Latin Billboard con "Lo Siento", una canción que combinó tres idiomas: inglés, coreano y español.

Esta colaboración, aunque no fue la primera entre un artista coreano y latino, fue la que hizo más ruido, su video musical cuenta con más de 100 millones de reproducciones. Pero no fue la única apuesta de Super Junior, le siguió "One More Time" junto a Reik, mostrando una vez más que el español es lo suyo y los ritmos latinos se mezclan muy bien con el K-Pop.

Sin embargo, la demostración más fiel al estilo de Super Junior y su acercamiento con Latinoamérica fue el cover de "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel. La boyband no solo se aprendió la canción en español, también recreó el video original y fueron alabados por propios y extraños, quienes aeguran que su pronunciación es incluso mejor que los artistas del género urbano.

Finalmente, en 2023 con su gira Super Show 9, el grupo se convirtió en el primero y único artista coreano en visitar 5 veces México, tener dos fechas en la Arena Ciudad de México y tener llenos totales en sus conciertos desde 2013, a pesar de las nuevas generaciones que han venido al país. Super Junior no necesita mirar el mercado americano, cuando sabe apostar por un nicho que le ha permitido seguir con su legado.