Lanzarán prácticamente en secreto la última película de Hayao Miyazaki

El que se considera el último proyecto en la dilatada trayectoria del cineasta Hayao Miyazaki, responsable de cintas como “El viaje de Chihiro” o “El increíble castillo vagabundo”, se presentará sin promoción.

El largometraje, que llevará como título “How do you live”, será estrenado el próximo 14 de julio en cines japoneses, pero no contará con sinopsis, tráilers o promoción previa, anunció la productora Studio Ghibli.

De acuerdo con una entrevista realizada al presidente de la productora Studio Ghibli, Suzuki Toshio, la decisión se relaciona con tratar que los fanáticos de la obra del cineasta japonés vean su última obra en los cines.

“Deberán esperar para ver por ellos mismos de qué se trata la película. Y para hacerlo, deberán ir a una sala de cine”, señaló el ejecutivo de la casa productora, una de las más importantes en la nación nipona.

Entre la poca información disponible sobre la nueva obra de Miyazaki, quien ha anunciado su retiro en numerosas ocasiones y cuya película más reciente, “Se levanta el viento”, data de 2013, resalta que estará basada en la novela “How do you live”, de Genzaburo Yoshino.

La novela, publicada en 1937, sigue la vida del adolescente de 15 años llamado Junichi Honda, quien intenta crecer mientras aprende sobre su propio crecimiento, la espiritualidad y la pobreza, entre otros tópicos.

Aún no existe una fecha de estreno para la última cinta de Miyazaki fuera de las fronteras japonesas.