Así es por dentro el increíble parque de diversiones del estudio Ghibli

Quién no se ha fascinado con las extraordinarias historias de Hayao Miyazaki, donde la mayoría de sus protagonistas son niñas, adolescentes y mujeres inteligentes, intrépidas y valientes que jamás se rinden ante las adversidades que se les presentan en los filmes animados del creador japonés.

La animación de Ghibli siempre se ha sentido destinada a convertirse en un parque temático. Hayao Miyazaki, el cofundador del estudio, es uno de los grandes constructores de mundos imaginarios de todos los tiempos; a la altura de Lewis Carroll, Jim Henson, Ursula K. Le Guin, Charles Schulz, Maurice Sendak y los compositores de las sagas islandesas.

Incluso las creaciones más fantásticas de Miyazaki (un castillo con patas de pollo gigantes de metal, un autobús amarillo con el cuerpo de un gato) se sienten de alguna manera densas, plausibles y reales.

Miyazaki fundó Studio Ghibli en 1985, por desesperación, cuando él y sus cofundadores, Isao Takahata y Toshio Suzuki, no pudieron encontrar un estudio dispuesto a publicar su trabajo. Las películas eran brillantes pero notoriamente artísticas, caras y laboriosas.

Miyazaki está maniáticamente obsesionado con los detalles. Agoniza con los dibujos de sus hijos como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Verterá océanos enteros de esfuerzo, tiempo y dinero en los efectos más pequeños: la forma en que un pez salta y se retuerce mientras lo hace; los rostros individuales en una multitud reaccionando a un terremoto; o la física de las tejas durante una escena de persecución en un tejado.

Miyazaki insiste en que, aunque pocos serán conscientes de todo este trabajo, todos los espectadores lo sentirán. Esos pequeños toques, sumados a lo largo de una película, anclan sus fantasías en el mundo real.

“Ghibli”: significado

“Ghibli” es una palabra italiana, derivada del árabe, para un viento cálido que sopla en Libia. El plan era que la compañía soplara como un viento caliente a través del estancado mundo de la animación.

Tuvo éxito durante más de 35 años, Studio Ghibli ha sido el gran gigante excéntrico del ánime, produciendo un clásico tras otro: "Castle in the Sky" (1986), "My Neighbor Totoro" (1988), "Kiki's Delivery Service" (1989). ), “Solo ayer” (1991), “La princesa Mononoke” (1997), “El viaje de Chihiro” (2001).

En Japón, el estreno de una nueva película de Ghibli es un evento nacional y los personajes más populares del estudio son ubicuos: el regordete Totoro, el perturbador Sin Rostro, el misterioso Howl, el sonriente Gato Bus, duendecillos de hollín de ojos saltones. Como una especie de abreviatura, Miyazaki a menudo se llama el Walt Disney de Japón.

“El viaje de Chihiro”: obra maestra de Hayao Miyazaki

“El viaje de Chihiro” (2021) es la obra maestra de Miyazaki, un super triunfo de crítica y público que ganó el Oscar a la mejor película de animación y se convirtió, durante dos décadas, en el filme más taquillera de la historia de Japón.

Los críticos de todo el mundo se cayeron simultáneamente de sus sillones para elogiarlo en los términos más exultantes posibles. Nigel Andrews de The Financial Times lo calificó seis de cinco estrellas, justificando esta imposibilidad matemática. "Se debe hacer una excepción para lo excepcional", dijo con una avalancha de poesía beat entusiasta: "¿De qué trata la película? Se trata de 122 minutos y 12 mil millones de años”.

Resume toda la existencia y nos da una mitología buena para cada sociedad, ameba, animal o humana, que jamás haya existido”. Y ofreció la última propaganda existencialista: "Apresúrate ahora mientras dure la vida", expresó.

“El viaje de Chihiro” cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Chihiro, quien arriba a un parque temático embrujado, donde, casi de inmediato, la avaricia de los padres de Chihiro los convierte en cerdos. Chihiro se ve obligada a renunciar a su nombre y realizar trabajos domésticos en una casa de baños para fantasmas -un tanto grotesca-.

La creatividad de Miyazaki en este majestuoso filme es radicalmente densa; cada pequeña molécula de la película parece cargada de invención.

La casa de baños embrujada atrae una proliferación de seres muy extraños: patitos amarillos gigantes, una gota de baba sensible, monstruos con colmillos con astas, un espíritu de rábano humanoide que parece llevar un cuenco rojo al revés como sombrero. Hay un trío de cabezas verdes sin cuerpo, con bigotes negros y caras enojadas, que rebotan y se amontonan una encima de la otra y gruñen con desaprobación a Chihiro.

Hay tantas criaturas, metidas en muchos rincones y grietas, que parece como si Miyazaki hubiera pasado múltiples eternidades, en múltiples planetas, ejecutando líneas de tiempo evolutivas paralelas, solo para poder esbozar los resultados más interesantes.

Hayao Miyazaki

Miyazaki sabe que su trabajo puede ser difícil y, en todo momento, se muestra justamente desafiante. “Debo decir que odio las obras de Disney”, declaró una vez. “La barrera tanto para la entrada como para la salida de las películas de Disney es demasiado baja y demasiado amplia. Para mí, no muestran más que desprecio por la audiencia”.

En casa, Miyazaki es una celebridad, reconocible hasta el punto de la parodia: cejas de oruga, gafas gruesas de montura oscura, barba blanca esculpida, cigarrillo.

En 2019, la cadena de televisión NHK, el equivalente aproximado de la BBC en Japón, emitió un documental de cuatro partes que narra el proceso creativo de Miyazaki. Es un festival de agonía cascarrabias, lleno de insultos -"Aún no es un adulto"-, dice de su hijo Goro, que entonces tenía 39 años- y de reproches -"Me siento como un peine al que le faltan los dientes"-.

Miyazaki es el cascarrabias del cascarrabias. A lo largo de las décadas, ha descartado todo, desde los iPads -"asqueroso"- hasta la animación japonesa de la década de 1980 -"se parece a la comida que se sirve en los aviones jumbo"- y el arte creado por inteligencia artificial -"creo firmemente que esto es un insulto a la vida sí mismo"-. Muchos artistas tienen altos estándares. Los de Miyazaki están en el espacio exterior.

Disney es, como se sabe, una vasta granja de contenido corporativo, con todas las opciones artísticas cuidadosamente examinadas por una línea de montaje de ejecutivos, especialistas en marketing, grupos focales, etc. Mientras que la visión de Miyazaki es absolutamente suya.

A pesar de su éxito mundial, Studio Ghibli se ha mantenido extravagante e impredecible, un reflejo directo de las personalidades de sus fundadores. Hasta el día de hoy, Miyazaki insiste en dibujar meticulosamente a mano sus propios guiones gráficos.

Cuando sus bocetos van al equipo más grande de Ghibli para el trabajo técnico de animación, revisa cada imagen, y si ve algo que no le gusta, lo borra y dibuja directamente sobre él, explicando todo el tiempo por qué estaba mal. Mientras pudo, Miyazaki se resistió a la animación por computadora. Todavía se niega, por principio, a hacer secuelas.

Durante mucho tiempo Miyazaki ha dicho a los padres que los niños no deberían ver sus películas más de una vez al año. "Sean cuales sean las experiencias que les brindamos", comentó.

"En cierto sentido les están robando tiempo que, de lo contrario, podrían gastar en un mundo donde salen y hacen sus propios descubrimientos o tienen sus propias experiencias personales", refirió el animador japonés.

Miyazaki ahora tiene 82 años. Ha intentado varias veces, sin éxito, pasar la antorcha creativa. “Entrené sucesores, pero no podía dejarlos ir”, dijo una vez. “Los devoré. Devoré su talento. ... Ese era mi destino. Me los comí todos”.

Incluso, su hijo mayor, Goro, ha intentado dirigir, con resultados mixtos. Miyazaki se ha retirado abruptamente; y, luego, de repente, no se retiró, cuatro veces.

"¿Cómo vives?": nuevo filme de Miyazaki

Actualmente está terminando de trabajar en una nueva película titulada "¿Cómo vives?", la cual está en producción y se espera que ya esté disponible en Japón este verano.

Ello plantea algunas preguntas importantes para Studio Ghibli: ¿Qué pasará con la empresa cuando el gran Miyazaki se haya ido? ¿Pueden tales mundos imaginativos idiosincrásicos sobrevivir a la mente que los creó? ¿Ayudaría un parque temático (como lo hizo con Walt Disney) a responder ambas preguntas?

A pesar de su mal humor, Miyazaki siempre ha definido su misión artística en términos inspiradores. “Quiero enviar un mensaje de ánimo a todos aquellos que deambulan sin rumbo por la vida”, ha expresado.

¿Qué encontrarás en el Parque temático Ghibli?

El Parque Ghibli se inauguró en noviembre de 2022 y, desde luego, todos los fans de Hayao Miyazaki estaban impacientes y a la expectativa de saber cómo se traducirían a la realidad los mundos surrealistas del animador japonés.

Fue diseñado, como dice el sitio web oficial, en “estrecha consulta con el bosque circundante”.

Es un bosque prácticamente sin cambios. Ver sus atractivos implica caminar, sin cesar, por senderos arbolados. Algunos de esos caminos son nuevos o han sido mejorados recientemente. Pero muchos parecen viejos. Escaleras, de madera y piedra, suben y bajabn colinas.

No está ubicado en un centro turístico, sino en las afueras de una ciudad sin glamour llamada Nagoya, en una región famosa por ser el hogar de Toyota.

Los terrenos circundantes son públicos y gratuitos para caminar durante todo el día. Solo hay tres áreas pagas en Parque Ghibli y, según los estándares de los parques temáticos, las tarifas de admisión son muy bajas: el equivalente de alrededor de 10 a 20 dólares por cada área.

En el parque además se podrán, entre otras cosas, estatuas de personajes episodios de los filmes de Miyazaki, como: el sombrero y la mazorca de maíz de Mei de “Mi vecino Totoro”; de pie cerca de un árbol; un tanuki de “Pom Poko”; sobre una mesa, el balde de Sosuke de “Ponyo”. Hay 15 de estos objetos, me dijeron, esparcidos por todo el parque.

Goro de 56 años -el hijo de Hayao Miyazaki- es la persona encargada del Parque Ghibli.

