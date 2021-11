Hayao Miyazaki vuelve del retiro para una última película

Hayao Miyazaki es uno de los directores de cine más reconocidos en el mundo de la animación, ilustración, mangas y anime japones; por lo que su regreso para hacer una última película deja a mucha gente con la expectativa de ver su nueva obra de arte, misma que fue descrita como “una fantasía a gran escala”

De acuerdo con The New York Times, el director japones volverá, una vez más, del retiro, situación que emocionó a más de uno de sus fans, ya que por su avanzada edad se podría decir que será la última vez que vuelva a dirigir una película. Ahora, el fundador de Studio Ghibli está cada vez más cerca de sacar un largometraje basado en una novela publicada en 1935.

La nueva película que sacará el japonés estará basada en la novela de Yoshino Genzaburo, y aunque no reveló cuál de todas las que ha escrito dicho autor, se puede pensar que se trata de la de “How Do You Live”.

De qué trata esta novela

A pesar de no revelarle al medio estadounidense el nombre de la obra en la que basará su filmación, por el año que dio se pudo dedicar que se trata de “How Do You Live?”. En caso de estar en lo correcto, la película reflejará a una adolescente de 15 años que vive en Tokio, pero tiene que luchar con la reciente muerte de su padre.

El último proyecto

Previo a que se presentara su regreso con este nuevo largometraje, el director de cine habría realizado “The Wind Rises” en 2017, siendo este uno de sus tantos regresos a la silla para tomar las riendas de un proyecto de la pantalla grande. Pero ahora, a sus 80 años, tendrá un nuevo reto.

A pesar de hablarse de la última película de Hayao Miyazaki, la realidad es que la gente puede sentirse segura que su silla no quedará vacía, ya que su hijo, Goro Miyazaki ya comenzó su andanza en el mundo del cine, siendo “Earwin and the Witch” su más reciente producción.

