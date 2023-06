Muere Alan Arkin a los 89 años: actor ganador de un Oscar por "Little Miss Sunshine"

El actor Alan Arkin, que ganó un Óscar por su papel en la cinta "Little Miss Sunshine", murió este jueves 29 de junio a los 89 años, dieron a conocer un día después del deceso sus familiares, que no especificaron las causas. Su fallecimiento fue confirmado por sus hijos, que también son actores: Adam, Matthew y Anthony, quienes ofrecieron una declaración en nombre de la familia:

"Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo amoroso, padre , abuelo y bisabuelo, fue adorado y será profundamente extrañado".

Arkin apareció en más de 50 películas, fue nominado cuatro veces a los premios de la Academia y ganó un Tony en 1963 por su papel en "Enter Laughing", de Carl Reiner. Además de actor, fue un reconocido músico y director de cine y teatro en los Estados Unidos, país en donde llevó su carrera.

¿Quién era Alan Arkin?

Alan Wolf Arkin nació en Brooklyn, Nueva York, y comenzó en el mundo del espectáculo con una obra de teatro en Broadway. Su debut en el cine fue en 1966 con un papel en la cinta "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", por la que fue nominado al Óscar al mejor actor y también al Globo de Oro.

Su papel en "The Heart Is a Lonely Hunter" de 1968 le valió otra nominación. Pero fue hasta 2006 cuando levantó la estatuilla por la cinta “Little Miss Sunshine”, en la que interpreta Edwin Hoover, el abuelo de la niña protagonista, Olive, interpretada por la joven actriz Abigail Breslin.

En la cinta, que estuvo nominada como "Mejor Película", dio vida a un veterano de la Segunda Guerra Mundial expulsado de una residencia de ancianos por consumir y vender heroína, quien después apoya a su nieta para lograr sus sueños de participar en un concurso de belleza.

Además de su carrera como actor, Arkin publicó seis libros, escribió y dirigió dos cortometrajes y protagonizó la serie "100 Centre Street". En televisión se le recuerda por títulos como: "Pentagon Papers", "Escape from Sobibor" o "Chicago Hope". Recientemente coprotagonizó "The Kominsky Method" para Netflix, obteniendo nominaciones al Emmy, al Golden Globe y al Screen Actors Guild en 2020 y 2021.

Con información de EFE