Poncho De Nigris tuvo un momento íntimo en la regadera: "Me hacía falta"

Poncho De Nigris volvió a comprobar que es uno de los más atrevidos dentro de La Casa de los Famosos México, pues no le importa que lo estén grabando las 24 horas del día y que estén monitoreando sus conversaciones, ya que esta vez confesó que tuvo un momento íntimo en la regadera debido a que lleva varias semanas sin tener actividad sexual con su esposa Marcela Mistral, por lo que decidió complacerse porque, según dijo, le "hacía falta".

Está a punto de cumplirse un mes desde que empezó el reality show de Televisa, y aunque la convivencia ha mejorado entre algunos de los participantes, han empezado a surgir otros inconvenientes. Por ejemplo, el conductor y actor originario de Monterrey, Nuevo León, confesó que lleva varios días de abstinencia, por lo que recientemente se metió al baño para autocomplacerse, ya que es un espacio que no tiene cámaras grabándolo.

El actor extraña a su esposa Marcela Mistral Foto: Especial

Poncho De Nigris se atrevió a complacerse en La Casa de los Famosos

Durante una plática con Sergio Mayer en el cuarto del Infierno, el presentador contó que estaba en la regadera en un momento íntimo cuando de repente entró Jorge Losa. "'Llevas mucho tiempo ahí, ¿no?. Estás extrañando mucho a Marcela'", recordó las palabras que le dijo su compañero que estaba esperando a que desocupara el espacio, sin embargo, De Nigris indicó que "Me hacía falta. Hasta me relajé".

Entonces, Mayer le preguntó si había limpiado después de "terminar", ya que Jorge ingresó posteriormente, no obstante, Poncho se sinceró e indicó que no. "En la regadera, en la manija", resaltó el regiomontano sobre la parte que había quedado sucia y comenzó a reír como si hubiera hecho una travesura. Mientras Sergio se encontraba sorprendido con su relato, Nicola Pochella, que también estaba en la habitación, también río con la "broma" de su compañero.

Poncho De Nigris le cuenta a sus compañeros que ensució el baño Foto: Captura de pantalla

Posteriormente, entró al cuarto Wendy Guevara, a quien también le contó su anécdota. Poncho De Nigris le platicó cómo sucedió: "Se los aventé todos. Lo aventé así bien lejos, como hace mucho tiempo no pasaba", destacó el regiomontano, mientras que la influencer, de 29 años, sólo hacía cara de desagrado debido a que había manchado el baño.

Fue así como Poncho volvió a mostrar que es muy irreverente y que no le importa el qué dirán. Hasta el momento, no se sabe cuál fue la reacción de Jorge Losa al ver el baño sucio después de que lo terminara de usar el actor y si le reclamará o lo comentará con sus compañeros. También se desconoce si la celebridad tendrá una llamada de atención o alguna penalización, sin embargo, muchos fanáticos lo descartan debido a que no lo hizo enfrente de las cámaras.

Poncho no tiene problemas en contar sus anécdotas Foto: Captura de pantalla

