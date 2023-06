Chayanne cumplió 55 años: así ha sido la evolución del "papá de Mexico"

Chayanne llegó a los 55 años de edad, y como era de esperarse sus fanáticos lo celebraron a lo grande, pues compartieron algunos mensajes de cariño en redes sociales. Por su parte, el llamado "papá de México" compartió un par de fotografías en las que además de dejar ver cómo festejó en su casa y junto a sus seres queridos, también mostró cómo ha evolucionado después de estar presente por tantas décadas en el medio artístico.

Este 28 de junio el cantante de "Fiesta en América" festejó su cumpleaños y para agradecer las muestras de cariño por parte de sus fanáticos, compartió en sus plataformas digitales como Instagram y Twitter, una serie de imágenes que acompañó con un mensaje para conmemorar esta importante fecha. "Celebrando la vida y la buena energía. Gracias por sus mensajes de cariño! Un fuerte abrazo, los quiero!", escribió en intérprete en la descripción del post.

Foto: Captura de pantalla

En las imágenes el artista se encuentra en la que parece ser la cocina de su residencia. Mientras él está parado frente a la mesa luciendo un look muy casual de camisa azul con estampado y una gorra, en la superficie hay un pastel de fondant que tiene el diseño de un lugar en Puerto Rico, ya que tiene la bandera del país, así como una ilustración de mar, arena y varias casas, las cuales también están acompañadas de un par de fichas de dominó, que representan uno de los juegos que más le gustan.

Así es la transformación Chayanne

Elmer Figueroa Arce, nombre real del cantante, nació un 28 de junio de 1968, en San Lorenzo, Puerto Rico. Comenzó su carrera cuando tan sólo un niño, pues a los 10 años formó parte del grupo "Los Chicos" con los que ganó gran popularidad en su país y Sudamérica. No obstante, a principios de los 80 decidió abandonar la agrupación y se lanzó como solista, siendo este un gran acierto debido a que obtuvo mayor exposición.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

El intérprete puertorriqueño alcanzó la fama en toda Latinoamérica y en Estados Unidos con su primer disco homónimo "Chayanne 87", el cual tiene éxitos como "Fiesta en América", 'Digo no" y "Violeta"; a partir de ese momento no dejó de ocupar los principales puestos de popularidad en las listas de música. En tanto, no sólo destacó como cantante, también tuvo una faceta como actor ya que protagonizó algunas telenovelas como "Volver a empezar", junto a Yuri; o bien la película de Hollywood, "Dance with Me" en compañía a Vanessa Williams.

Actualmente, Chayanne sigue vigente en el medio artístico, pues continúa haciendo música para sus fanáticos. A penas el mes pasado, el intérprete que está festejando sus 55 años compartió en sus redes sociales su nuevo tema "Bailando Bachata", el cual fue del agrado de sus seguidores, ya que suma más de 11 millones de visitas, así como casi 200 mil "likes" en su canal de YouTube, en donde también es muy popular.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

En tanto, por el día de su cumpleaños, sus redes sociales como Instagram, en donde tiene 7.8 millones de seguidores, se llenaron de mensajes de felicitación. "El mejor, el más grande de la música que enamora ¡¡FELIZ CUMPLE !!", "papá feliz cumple, ven a tomar once", "Feliz cumple papa, que bueno el dominó" y "Feliz cumpleaños, papá. –Atentamente, todos tus hijos alrededor del mundo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto en la que aparece con su pastel.