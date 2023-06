Expulsan a Mariazel de "Me Caigo de Risa" y Mariana Echeverría se burla de la actriz

Luego de contar un nuevo chiste vulgar en “Me Caigo de Risa”, Mariazel fue expulsada por Faisy y cuando se dirigía a salir del set de grabación se escucharon las burlas de Mariana Echeverría, por lo que los rumores de su supuesta rivalidad tomaron fuerza y se comenzó a especular que los problemas entre las “hermanas disfuncionales” estarían subiendo de nivel y por ello en esta nota te contaremos todo lo que se sabe sobre este pleito que ha paralizado a toda la industria del espectáculo.

Fue en la última emisión de “Me Caigo de Risa” donde Mariazel fue expulsada del programa y todo ocurrió por un chiste sumamente subido de tono que contó dentro de la dinámica llamada “Hazme reír” donde terminó ridiculizando a Faisy por su broma en la que también involucró a Luis Rodríguez “El Guana”.

“¿Tú sabes por qué “El Guana” quiere ser microbusero?”, cuestionó Mariazel a Faisy y el conductor con un gesto de incertidumbre respondió “no, ¿por qué?” y la también actriz de origen español cerró con un “para que te subas en su parada”, lo cual provocó la risa de todos los presentes en el set de grabación a excepción del conductor, quien evidentemente se molestó y terminó expulsando a la “hermana disfuncional”, quien no puso ninguna objeción y salió de cuadro.

¿Mariana Echeverría se burla de Mariazel?

Luego de haber visto la tarjeta roja, Mariazel se retiró del escenario y mientras caminaba se escuchó una risa burlona de Mariana Echeverría, quien en esta ocasión estaba jugando para el equipo contrario de la también empresaria nacida en Barcelona, quien ignoró la acción de su compañera.

Mariana Echeverría se habría burlado de la expulsión de Mariazel. Foto: IG: mecaigoderisaof

En su momento, la acción de Mariana Echeverría no tuvo mayor repercusión, sin embargo, en redes sociales el video del momento generó todo tipo de reacciones pues hubo quien condenó el actuar la esposa de Oscar Jiménez, no obstante, otros más pidieron tomarse el asunto con ligereza argumentando que la risa de la también comediante solo fue por el chiste de Mariazel y no por su expulsión.

¿Realmente hay rivalidad entre Mariana Echeverría y Mariazel?

Durante las últimas semanas se ha especulado que Mariana Echeverría y Mariazel tienen una intensa rivalidad pues el propio Faisy fue el encargado de revelar que ambas celebridades tienen una fuerte competencia interna por saber quién es más relevante en “Me Caigo de Risa” y hasta detalló que ya no quieren compartir el mismo espacio pues no soportan estar juntas, por lo que esta situación dio pie a que se generaran todo tipo de especulaciones, no obstante, ambas “hermanas disfuncionales” negaron tal situación y responsabilizaron al conductor de estos rumores.

Mariana Echeverría y Mariazel niegan tener una rivalidad. Foto: Especial

Es importante señalar que Mariana Echeverría y Mariazel confesaron que antes de conocerse jugaron en equipos de futbol rivales, por lo que cada que se enfrentaban tenían cierto “pique”, pero dicha rivalidad nunca pasó de la cancha pues desde que empezaron a trabajar juntas se han llevado muy bien.