Maya Nazor sorprende en Instagram con revelador vestido de rayas

Maya Nazor se ha convertido en un ícono de la moda para las mujeres jóvenes, sobre todo para las que son mamás, pues siempre muestra la manera de lucir increíble y destacar su figura, como lo hizo recientemente al portar un vestido entallado con rayas a los lados con el que demostró que los colores oscuros no están peleados con la temporada, la pieza a pesar de ser sencilla la hizo verse glamurosa, robándose la atención de sus fanáticos.

La influencer y exnovia de Santa Fe Klan, ha destacado en plataformas digitales por su contenido, pues mientras hay días que enseña cuánto a crecido su hijo Luka, otros sube los looks en tendencia que la hacen ubicarse como un referente de estilo entre las mujeres jóvenes, que como ella buscan ser arriesgadas y atrevidas, pero siempre luciendo piezas formales y glamurosas, como la que ella presumió esta vez en su cuenta de Instagram.

Maya Nazor se luce con las tendencias de la temporada IG @nazormaya

Maya Nazor muestra llevar un vestido oscuro y con rayas en verano

La noche del lunes 26 de junio, la modelo de internet compartió en su cuenta de la plataforma de Meta en donde tiene 5.7 millones de seguidores una fotografía luciendo un vestido entallado con escote strapless y que combinaba los colores cafés y negro en un patrón de rayas. A pesar de que la creadora de contenido, de 24 años, constantemente resalta su figura, ahora mostró que este tipo de estampado es favorecedor para casi cualquier tipo de cuerpo.

Las rayas son una estampado que no ha muchas mujeres les gusta, debido a que hace una silueta con mayor volumen, sin embargo, el vestido que presumió Maya Nazor destacaba zonas específicas para darle un efecto curvy al cuerpo. El color predominante era el café, no obstante tenía unas líneas negras en los costados, las cuales a pesar de que se hacían más delgadas hacia el centro no se juntaban, lo que hacia resaltar las caderas y reducir la cintura.

La influencer compartió la imagen en Instagram con la frase: "No sé, tal vez. Foto: @alexrizofoto", y así recibió más de 68 mil "likes" y miles de comentarios en los que le dejaron halagos. "Luka tiene la mamá mas guapa", "Estas Bellísima", "Mayita", "Sin duda Luka tiene a la mamá mas guapa del mundo", "Hermosaaa", son algunos de las mensajes que le escribieron sus fanáticos para reconocer que es una de las celebridades más hermosas de internet.

Maya Nazor modela vestido con rayas Foto: Captura de pantalla

Aunque Maya Nazor ya era conocida en redes sociales, su fama explotó cuando comenzó a salir con Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan. Ahora que ha terminado su relación con el rapero, la influencer se ha visto involucrada en diferentes polémicas, desde su presunto coqueteo al artista Peso Pluma hasta al exigencia de una supuesta pensión de 200 mil pesos en contra del intérprete de "Te irá a buscar". A pesar de los malos comentarios en su contra, la creadora de contenido sigue destacando por su gusto por la moda y el estilo.