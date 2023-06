El look rojo con el que Maya Nazor se lució como una mamá juvenil en el cumpleaños de Luka

Este lunes, Maya Nazor le festejó su primer año a Luka, y debido a que fue una celebración muy importante, la joven influencer derrochó estilo, comprobando por qué es un ejemplo para las mamás jóvenes, ya que se lució con un look rojo que robó miradas. Aunque la intensión de la celebridad de internet era mostrar su outfit y compartir con sus millones de seguidores este momento importante, también recibió muchos comentarios negativos.

La influencer, de 24 años, subió a su cuenta de Instagram un par de fotos en los que mostró cómo había adornado la fiesta de cumpleaños de su hijo con los personajes "Bichikids". Al mismo tiempo, Maya enseñó la vestimenta que llevó para dejar claro que las jóvenes que son madres, pueden portar cualquier tipo de prenda, entre las que destacan aquellas que son muy cortas, como es el caso de los shorts, los cuales son ideales para los días de calor que se sienten al final de la primavera y en el verano.

En las imágenes que la exnovia de Santa Fe Klan luce un conjunto en color rojo vibrante, el cual está compuesto de un short abultado que le da más volumen al área de las caderas, mientras que en la parte superior lleva una prenda de tirantes con escote en "v", así como un adorno de cinturón que la hace delinear esta parte de su cuerpo, haciendo así una figura estilizada. Finalmente, el look lo complementó con unos tacones plateados con brillos que hicieron el contraste con el carmín.

Maya Nazor contesta a sus haters tras el cumpleaños de su hijo Luka

La celebración dio mucho que hablar, pues además de que la influencer volvió a ver a Santa Fe Klan, también en sus fotos recibió varios mensajes por parte de sus "haters". En su publicación de la plataforma de Meta, en donde tiene 5.5 millones de seguidores, Nazor escribió "Un año siendo la mamá del mejor hijo que pude tener", para mostrar la imagen que capturó durante la celebración en la que se lució junto a la carriola de su hijo.

A pesar de que recibió varios comentarios halagadores, no se salvó de los mensajes criticándola debido a que no quiere mostrar el rostro de su bebé. "Hasta canelo que es millonario enseña a su hija, esa payasada de no mostrar a un bebé qué beneficios trae o que ?", "Felicitando al bebé que no sale en las fotos, solo ella", "Las fotos deberían ser de Luka mas no tuyas" y "Se ve ridículo subir fotos de Cumpleaños de tu hijo modelando un cochecito", fueron algunos de lo que se puede leer en la publicación.

Sin embargo, Maya Nazor no se quedó callada, pues contestó fuertemente a sus detractores y dejando claro que no mostrará a Luka a pesar de todas las críticas. "Mi hijo está en la carriola y si no quiero subirlo no lo voy a subir es mi hijo y le daré gusto a él y lo haré feliz a él, no a los HATERS! El Instagram es mío no de él. Sus fotos son para la familia no para los haters y ni modo", respondió la inflencer, que se ha unido a las celebridades que no enseñan la identidad de sus bebés como Camilo y Evaluna, o Natalia Téllez.