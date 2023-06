Así festejan Maya Nazor y Santa Fe Klan el cumple número 1 de su hijo Luka

Maya Nazor y Santa Fe Klan dejaron a un lado sus diferencias para celebrar el cumpleaños de su hijo Luka. IG @nazormaya

En junio de 2022 Maya Nazor y Santa Fe Klan se estrenaron como padres del pequeño Luka y a pesar de que la relación de la joven pareja duró poco tiempo, ambos han estado al pendiente de su hijo, como lo demuestran en esta ocasión estuvieron juntos para festejar el primer año de su primogénito.

Es así que la influencer y el rapero dejaron de lado sus diferencias y la polémica en la que se han visto involucrados por el nuevo romance de Santa Fe Klan con Karely Ruiz. Lo cual ha generado una serie de discusiones entre Maya Nazor y la modelo de Only Fans. Tras recibir varios ataques por besar al rapero, la originaria de Monterrey, Nuevo León, destacó que ella no era la única que había aprovechado esta polémica, ya que la influencer, de 24 años, lanzó su nueva colección de su marca de bolsas a unos días del escándalo. Aunque aparentemente Karely Ruiz se disculpó, sigue la polémica, debido a que Maya ha lanzado supuestas indirectas a ella y su ex.

Sin embargo, Maya Nazor también se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales momentos especiales con su hijo Luka y esta vez no fue la excepción, pues publicó algunos detalles del cumpleaños número 1 de su pequeño, donde también está presente su expareja Santa Fe Klan.

Maya Nazor presume imágenes de la fiesta de cumpleaños de su hijo Luka

Maya Nazor comentó en su cuenta de Instagram que se levantó desde las 5:00 horas para los preparativos del festejo de su pequeño hijo. " Estoy muy emocionada" por la celebración del primer año de Luka.

El tema de la fiesta fue de "Bichitos". Foto: IG @nazormaya

Maya Nazor publicó la imagen de su pequeño Luka muy feliz con los adornos de su fiesta. Foto: IG @nazormaya

La modelo mostró las diferentes piñatas que mando a hacer para la fiesta de Luka, las cuales fueron de diferentes "bichitos".

Foto: @nazormaya

En el video compartido por Maya Nazor en su cuenta de Instagram se observa a Santa Fe Klan cargando a su hijo Luka, mientras suena la canción de fondo "Bebé Tiburón".