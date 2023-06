Andrea Legarreta es una de las celebridades que impone estilo y presume en las redes sociales los looks más coquetos y sofisticados, pero fue este viernes cuando la famosa conductora del matutino "Hoy", programa en el que se ha colocado como una de las favoritas, reveló su secreto para lucir increíble con un mini short blanco, que combinó de forma perfecta con una blusa satinada de tono verde salvia.

Andrea luce increíble en mini short, este es su secreto

La presentadora, de 51 años, demostró que no teme a probar con diseños divertidos y juveniles, luciendo su belleza en un coqueto short de talle alto que combinó con una camisa de tela satinada y zapatillas en color nude, lo que le dio el toque muy chic a su outfit, con el que se llevó todas las miradas y se confirmó como un referente de estilo para las mujeres que como ella desean seguir luciendo lo mejor de las tendencias sin importar la edad.

Andrea conquista en coqueto mini short blanco. Foto: IG @andrealegarreta

"Para una ocasión especial, no me puede faltar mi faja Melanie 5168 de Ann Chery, que define mi figura y me hace sentir cómoda todo el día. Su efecto invisible la hace perfecta para cualquier look!!", escribió Legarreta para acompañar un clip en el que se dejó ver posando con su look fresco y perfecto para la temporada de verano, sobre todo en estos días que las temperaturas se han elevado.

Andrea conquistó Instagram, plataforma en la que cuenta con 6.3 millones de fans, con su atuendo elegante y chic, en el que combinó un mini short que destaca por su estilo casual y una blusa satinada de tono salvia, destacando su silueta, la cual también resalta con su secreto, que son las fajas, prenda que cada día gana más popularidad entre las celebridades por ser cómodas y perfectas para estilizar la figura sin importar la talla.

La conductora reveló su secreto para lucir increíble figura. Foto: IG @andrealegarreta

La presentadora, que está a sólo unas semanas de llegar a los 52 años, se ha convertido en un referente de moda para las mujeres, y lo demuestra con cada uno de los atuendos que presume en el programa y las redes sociales como Instagram, donde la siguen millones de admiradores, con los que deja claro que la edad no importa cuando se trata de vestir con prendas cortas, que sean elegantes y sin dejar de lado la coquetería.

Fotos en mini short con las que impone estilo

Andrea demuestra que las prendas cortas se pueden llevar a los más de 50 años, sin perder el estilo, pues siempre busca diseños que combinen lo clásico con lo innovador, como el conjunto que lució este viernes, y como lo ha presumido con otros looks que se encuentran en sus cuentas oficiales, y que lleva al programa matutino de Televisa, en el que se confirma como la más chic y la más bella.

Impone con su estilo elegante y coqueto. Foto: IG @andrealegarreta

Legarreta, que es madre de las jóvenes artistas Mía y Nina, comenzó su carrera siendo una niña en comerciales de televisión, y aunque probó suerte en la música y la actuación, es su trabajo como presentadora la que la ha hecho destacar, pues definitivamente ha sabido conquistar a su público con su carisma y coronándose como reina de estilo, gracias a atuendos con mini short que lleva en toda clase de estilos, como los de jeans, los formales y hasta los de lentejuelas que la hacen brillar.

Da clases de moda para las mayores de 50 años. Foto: IG @andrealegarreta

Se lleva todas las miradas con sus looks. Foto: IG @andrealegarreta

Así presume sus torneadas piernas. Foto: IG @andrealegarreta

