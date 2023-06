¿Cerrando ciclos? Andrea Legarreta se pinta el cabello de color rosa, así luce la conductora de Hoy

Este jueves 22 de junio, la guapa conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta sorprendió a todos los seguidores del matutino después de presumir su nueva imagen, pues tomó la valiente decisión de someterse a un radical cambio de look y lucir un nuevo color de cabello.

A sus 51 años, la estrella de Televisa se ha consolidado como una de las grandes figuras de la pantalla chica gracias al trabajo que realiza todas las mañanas como la figura más importante del programa de San Ángel. Además en redes sociales tiene miles de fans.

En este sentido, el reciente cambio de look de Andrea Legarreta no pasó desapercibido para nadie, generando distintas reacciones entre los televidentes. Las imágenes no pasaron desapercibidas para ningún fan de la trayectoria de la conductora.

Foto: Especial

Andrea Legarreta se somete a radical cambio de look

Fue en la reciente transmisión del "programa Hoy" en donde los conductores presentaron una noticia en la que se mostró la sesión fotográfica que tuvieron los protagonistas de la obra de teatro, "Vaselina", donde Andrea Legarreta es una de las protagonistas.

La gran sorpresa de las imágenes presentadas fue que la también actriz de teatro se sometió a un radical cambio de imagen que se robó todas las miradas. Resulta que Andrea Legarreta se pintó el cabello de color rosa para dejar atrás el rubio que traía desde hace varios años.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

En las imágenes, la conductora más famosa del "programa Hoy" demostró que está dispuesta a hacer de todo para convertirse en una de las favoritas de "Vaselina". Todos los internautas le dijeron que el nuevo tinte de cabello le quedó bastante bien y la hace lucir más bella que nunca.

Andrea Legarreta y su vuelta a los escenarios

Después de hacer oficial su separación del exintegrante de "Timbiriche", Erik Rubín, Andrea Legarreta confirmó su vuelta a los escenarios como protagonista de la obra de teatro "Los monólogos de la vagina" y como "Vaselina".

Además, sigue siendo la figura principal del matutino de Televisa, programa que este 2023 cumple 25 años al aire.