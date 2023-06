A Erika Buenfil no le da miedo arriesgar y entra al mundo del doblaje

El dicho el que no arriesga no gana, lo entiende a la perfección la actriz Erika Buenfil, quien con casi 50 años de carrera se adaptó a las nuevas tecnologías para llegar a las nuevas generaciones y obtener así mayores oportunidades. A sus 59 años de edad, es considerada la reina de TikTok y esto le ha permitido cumplir otro sueño, entrar a Disney.

“Al abrirme a las redes sociales, conocieron a una Erika que no conocían, no puedo quejarme, la televisión me dio muchísimo aprendizaje y nombre, pero eran personajes escritos y a veces no tienes la oportunidad de ser tú misma, y ahí te vas quedando… Pero el que me vieran jugar y bailar permitió a otros que vieran que hay una chispa en mí”, dijo la actriz.

Ha hecho 36 telenovelas, varios programas y películas, pero en el 2020 en plena pandemia, fue de las primeras en subirse a esta red social. Primero abrió su canal de YouTube, pero se dio cuenta que en las redes sociales como TikTok conectaba más con la gente, ahora tiene más de 16 millones de seguidores y su agenda está llena.

“Es que no te puedes quedar cruzada de brazos, todavía tengo edad para seguir empujando otro tirón más, aunque me canso. Pero no sé quedarme quieta, no me conformo con poner una florería, fue empaparme de lo que venía y ver qué pasa”, agregó.

Entre los sueños que aún cumple está entrar al mundo de Disney, ya que forma parte del doblaje en español de la película “Elementos”, al prestar su voz a la nube “Gale”, lo que la retó porque era la primera vez que lo hacía, pero dejó que la dirigieran y logró hacerlo con éxito.

“Soñé (mucho esto) pero pensé que ya no iba a llegar. Me preguntaba por qué no me llamaban, hubiera hecho a Maléfica o el doblaje de tal cosas, porque aparte soy muy fan de los parques, los muñecos y todas las películas. Cuando me llamaron, sabía que lo tenía que hacer y lo disfruté mucho”, afirmó.

“Elementos” narra la vida de “Ember”, una joven fuego que desea cumplir las expectativas de su papá, pero su explosivo carácter la lleva a encontrarse con “Wade”, un chico agua que la ayudará a explorar nuevas emociones y sus verdaderos sueños. Buenfil cree que es una película que disfrutarán mucho los adolescentes y le dará varios mensajes también a los padres.

La película se estrena hoy en cartelera nacional, fue dirigida por Peter Sohn, quien mencionó que fue difícil crear estos personajes, por lo que tuvo que contar con un gran grupo de artistas que pudieran darles vida.

A DETALLE

El reto fue hacer los efectos de fuego y Sohn considera que en 3D se aprecian mejor.

Buenfil cree que no por ser de Disney es sólo para niños.

La actriz se identifica más con la personalidad de “Ember”, la protagonista.

La canción de la película se llama Steal The Show y la canta Lauv.

16.6 millones de seguidores tiene en TikTok.

102 minutos dura la película.

MAAZ