"Ni para los frijoles había”: Galilea Montijo recuerda su pasado, confiesa que robaba dulces, ¿para sobrevivir?

Para nadie es un secreto que Galilea Montijo es una de las conductoras de televisión más famosas en México debido al excelente trabajo que realiza todas las mañanas en el "programa Hoy", en sus colaboraciones en "Netas Divinas" y como conductora del reality show "La Casa de los Famosos México".

En este sentido, es bastante común que la conductora de 50 años se coloque en todas las portadas de los medios de la farándula después de recordar alguna anécdota que recuerde su pasado. Eso fue lo que ocurrió en el reciente programa de "Netas Divinas".

Frente a sus compañeras y televidentes, la famosa nacida en Guadalajara en Jalisco abrió su corazón para hablar sobre una de las etapas más polémicas que tuvo en su juventud. Sus declaraciones hicieron bastante ruido en toda la industria del entretenimiento.

En la más reciente transmisión de "Netas Divinas", Galilea Montijo fue cuestionada sobre si tuvo que hacer algo por "miedo" a no ser aceptada a es. Fue en ese momento en donde la tapatía recordó su juventud y las decisiones que tuvo que tomar para aparentar con sus compañeros de escuela.

Sin guardarse nada, la tapatía reconoció que en su juventud trabajó como cuidadora de niños y en una de las casas había dulces de Estados Unidos, los cuales se "robaba" para llevarlos a su escuela y fingir que había viajado al extranjero.

“No existían aquí los dulces americanos, me robaba los chocolatitos y me los llevaba a la escuela. Me decían que a dónde había ido de vacaciones y yo les decía que iba a Disney, pero ni para los frijoles había”, contó.