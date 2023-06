Claudia Martín revela cuando y qué método usará para ser madre

La sonrisa que impera en su rostro suele ser una gran carta de presentación para Claudia Martín. Siempre amena y con la actitud de sentirse positiva, la actriz vive un presente lleno de ilusión y buenos momentos. Entre el trabajo en la pantalla chica y la relación de pareja con el también actor, Hugo Catalán, es como Claudia va día con día creciendo como persona luego de haber terminado su relación con Andrés Tovar, actualmente casado con Maite Perroni y felices padres de la pequeña Lía.

Aunado a esto, cuando piensa en parte de su futuro, Martín admite que sí tiene ese deseo biológico de ser mamá, de concebir una vida y, por lo tanto, de estar preparada para ello. Sin que esto le lleve prisa, pero consciente de que la edad le pone algunos límites para tomar esa decisión, es como Claudia asume que un día podría ser madre y, ante ello, estas son las opciones que tiene.

Claudia y Andrés Tovar cuando estaban casados. Foto: Especial

Actualmente, Claudia Martín tiene 33 años de edad y el próximo 28 de agosto cumplirá 34. Este hecho es una variable importante para ella, puesto que podría definir cuando decidir embarazarse y ser mamá.

"Ya tengo una edad óptima, considerable. La biología de la mujer es una cosa rara, porque he hablado con mi doctora y me dice que sí a los 35 no has tenido hijos tienes que empezar a ver la opción de congelar óvulos", reveló Claudia Martín.