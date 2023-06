Por este motivo Maite Perroni no ha permitido que sus amigos de RBD conozcan a su bebé

El mes pasado Maite Perroni y Andrés Tovar se estrenaron como padres con el nacimiento de su bebé llamada Lía. El 16 de mayo, la cantante y actriz mexicana, para anunciar la noticia, compartió en sus redes sociales una imagen en la que se observan las manos entrelazadas de los tres integrantes de la familia.

“Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA!”, indicó.

El productor y la protagonista de “Triada” se casaron el octubre del 2022 en Valle de Bravo, entre rumores de un supuesto embarazo que finalmente se confirmó en enero de este año, cuando Perroni compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que escribió: "¡Feliz día de reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año".

En su mensaje, Maite Perroni agregó un video en el que corta un pedazo de la tradicional rosca de Reyes que contenía una nota con el mensaje: "Ya somos tres". Enseguida, se observaron unas botas navideñas en las que venía un sobre con el mayor deseo de la pareja: “Andrés y Maite. Dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: "¡Van a ser papá y mamá!".

“Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni". Al término del material audiovisual la pareja se dio un tierno beso frente al árbol navideño.

¿Por qué Maite Perroni no ha permitido que sus amigos de RBD conozcan a su bebé?

Maite Perroni ha compartido momentos especiales de su hija Lía en sus redes sociales; sin embargo, ha querido mantener la privacidad de su pequeña tanto en redes como en forma presencial, pues no ha permitido que ni sus amigos de RBD conozcan a su bebé.

Maite Perroni no ha permitido que sus amigos de RBD conozcan a su pequeña Lía. Foto: Especial

Christopher Uckermann compartió al programa “Hoy Día” que aún cuando Lía ya cumplió un mes de nacida, él, Dulce María y Anahí, Maite no les ha permitido conocer a la bebé; sin embargo, ha entablado conversación telefónica con su amiga.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida", comentó y añadió entusiasmado: “Ya nos tocará pronto".

Al parecer, Maite Perroni quiere proteger la salud de su primogénita durante los primeros meses de vida. "Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta ahorita", expresó Uckermann.