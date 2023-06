Edy Smol se lanza contra Pancho Céspedes por atacar a AMLO: es de un corazón muy enfermo

Después de que el cantante Francisco "Pancho" Céspedes arremetiera contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una de las personalidades que salió en su defensa fue el diseñador Edy Smol, quien defendió al mandatario y aseguró que las palabras del cubano son de una persona con el "corazón muy enfermo". El experto en moda indicó que está bien que el intérprete exprese sus desacuerdo, sin embargo, aseguró que no es modo para hacer esto.

Este lunes, Edgar Smolensky, mejor conocido en el mundo de la moda y en las redes sociales como Edy Smol, publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde invitó a la reflexión después de escuchar los ataques que el cantante de "Vida loca" hizo contra el mandatario mexicano, a quien le deseo la muerte tras invitar al presidente de cuba Miguel Díaz Canel el año pasado a la celebración de la Independencia.

Edy Smol defiende a AMLO de Francisco Céspedes Foto: Captura de pantalla

Así defendió Edy Smol a AMLO de Francisco Céspedes

En la plataforma de Meta, en donde tiene 151 mil seguidores, el "gurú de la moda" publicó un video en el que también colocó una descripción para mostrar su descontento con el cantante cubano. "Una pena que el cantante #FranciscoPanchoCespedes

no pudiera entender que sus filias y sus fobias no tienen porque llegar a estas manifestaciones inhumanas, que solo dejan un trago amargo a toda la sociedad que estamos buscando unir almas, no separarlas y mucho menos destruirlas", comenzó su escrito el también conductor de televisión.

"Deseo que su corazón sane pronto, pues esas manifestaciones de desearle la muerte al presidente @lopezobrador o al prójimo quien quiera de quien se trate, hablan de una mente , alma y corazón muy enfermas e infelices, que la vida le traiga dicha, amor, felicidad para que pueda tener la humildad de pedir perdón y sanar las relaciones con todos en su entorno y con el mismo, aprendamos a jamás hacer lo que el hizo", destacó Edy la descripción del clip en donde manifestó palabras muy similares.

El cantante cubano le deseó la muerte al presidente de México Foto: Cuartoscuro

En el video resaltó que le gustaría que el cantante, de 66 años, le ofrezca una disculpa al López Obrador. "Me encantaría que este cantante realmente le extendiera una disculpa y que mostrara justo ese civismo, esos valores y esa educación que nos caracteriza a los seres humanos y a los mexicanos, y hoy el es mexicano. Me encantaría realmente que entendiera que ese no es el camino", destacó el experto en moda durante su conversación con sus fanáticos.

Edy Smol indicó que no está en contra de que muestre su opinión con respecto al presidente, sin embargo, señaló que ese tipo de ataques no son la manera correcta. "Sin denigración, sin descalificación y menos desearle la muerte a alguien. La vida es muy bonita como para estar deseando que la gente la pierda", destacó en su discurso el conductor de televisión que en más de una oportunidad ha manifestado su apoyo al gobierno de López Obrador.