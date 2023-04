Edy Smol defiende la política de "abrazos, no balazos" de AMLO, así habló el "Gurú de la Moda"

Edy Smol, el llamado "Gurú de la Moda", se presentó este miércoles en Cámara de Diputados, en donde defendió la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos, no balazos", pues argumentó que en los últimos reportes han bajado el índice de robo y violencia en el país. Asimismo, el influencer y conductor también reconoció los programas sociales que mantiene la actual administración.

Este miércoles se realizó en San Lázaro el foro “Violencia y Discriminación en redes sociales” organizado por la diputada Marisol García Segura, en el que invitó al experto en moda, pues él también ha sido víctima de críticas en plataformas digitales, por "estar él de acuerdo y a favor de una Cuarta Transformación”. En tanto, después dio una conferencia de prensa en la que habló de que está a favor de que no se genere más conflicto.

Así defendió el "Gurú de la Moda" la estrategia de AMLO

"Es donde ahí apelo a lo que los conservadores tanto no han entendido y han querido criticar del presidente: cuando sacó 'abrazos y no balazos', lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genere más violencia”, destacó el diseñador y empresario, que se ha mostrado a favor de las estrategias del actual gobierno, pues afirmó que prueba de que está funcionando su política los índices de violencia disminuyeron, según datos del Inegi.

"Acaba de salir en el Inegi cómo bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a atacar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad", manifestó en su discurso.

Además, Edy Smol también resaltó las desigualdades sociales que existen en el país: "Y ahora sí, salen con la estupidez diciendo ‘el pobre es pobre porque quiere’. ¡No señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la oportunidad de equidad de oportunidad cómo quieren que se desarrolle un ser humano si no le dan equidad de oportunidad”.

Finalmente, se dijo a favor de los programas sociales que implemente al llamado gobierno de la Cuarta Transformación, pues destacó que son necesarios para la población que no tiene las mismas oportunidades. "Y ahora no nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente y por eso estoy en pro de esta transformación, porque me di cuenta que es un proyecto a favor del bienestar colectivo de toda la nación y que no se puede apretar un botón después de décadas en un segundo y decir ‘no den programas sociales’ como ningunean, porque también ningunean a los que reciben programas sociales y le dicen maiceados y les dicen morenacos”, señaló.

