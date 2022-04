"No le temo a la muerte": Edy Smol revela que decidió no tomar tratamiento para el cáncer de colon

Edy Smol es uno de los exponentes de la moda en México más importantes, por lo que es considerado el ‘Gurú de la moda’. En esta ocasión no vamos a hablar de tendencias o cómo vestir, sino de su decisión tras conocer que tenía cáncer de colon, ya que aseguró que no va a tomar el tratamiento.

Después de enterarse que padecía cáncer, Edy dio una exclusiva a TV Notas, quien se mostró tranquilo a pesar de la noticia; además de confirmar que no le teme a la muerte, pero también que confía en los designios de Dios, por lo que no piensa en el tratamiento y tampoco en la operación.

“Vivo el ahora, la muerta no es un castigo, es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, indicó el ‘Gurú de la moda’ para después confirmar que lleva tres años con la enfermedad.

Cómo ha encarado la enfermedad

Durante la entrevista, dejó claro que no le tiene miedo a la muerte, por lo que cuando se enteró decidió seguir haciendo su vida con normalidad, ya que no le tiene miedo y prefiere vivir el hoy en lugar de estar preocupado por lo que pueda venir más adelante.

“He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, a lo que agregó: “Porque es una decisión que no perjudica a nadie, no tengo hijos ni dejo a nadie desprotegido…”, indicó.

Otro de los motivos por los que decidió no tratarse fue el pasado de su familia, ya que dice que vio como se fueron muchos de ellos a pesar de luchar con medicinas. Su intensión es cambiar un poco la historia familiar y ver qué pasa. Esto no quita que es un riesgo, ya que no sabe si puede salirle bien las cosas o no.

