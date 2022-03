Edy Smol revela que padece cáncer; ¿cuál es su estado de salud?

Uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo y de la moda es sin duda alguna Edgar Smolensky Kirchner, mejor conocido como Edy Smol o “El Gurú de la moda”, quien recientemente estuvo en una íntima entrevista con la periodista Adela Micha a quien le reveló que padece cáncer.

Aunque en entrevistas anteriores “El Gurú de la moda” había revelado padecer una enfermedad genética no dio detalles de lo que tenía pues no se atrevía a revelar lo que mermaba su salud.

Fue este 10 de marzo cuando Smol decidió abrir su corazón con Adela Micha para su programa “La Saga” y ahí fue que dijo tener cáncer de colon, pero que pese a todos los avances de la medicina él decidió no someterse a cirugías ni a quimioterapias.

El experto en moda compartió que su salud se encuentra bien debido a que se ha ayudado de la herbolaria, sin embargo, el cáncer sigue en su cuerpo.

“Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien. En las últimas semanas que platiqué con mi médico, me reconoció que me odió. No estoy en remisión… No estoy diciendo que se quitó. Los pólipos son un tema que o se agrava… o se… y bueno”, dijo Edy Smol en entrevista con Adela Micha