¿Qué enfermedad sufre Edy Smol?

Edy Smol es un destacado personaje del espectáculo en México; reconocido como el gurú de la moda, el conductor se dio a conocer gracias a su programa "Cuídate de la Cámara", en el cual comparte recomendaciones de moda y estilo, en donde en cada emisión se hace acompañar de famosos a quienes entrevista y comparte sus tips del buen vestir.

A sus 40 años de edad, Édgar Smolensky, su nombre verdadero, ha sabido crear su propia marca e imponer su estilo personal. Además de conductor, ha destacado como un exitoso empresario y es director comercial de compras de una marca ligada con el magnate Carlos Slim.

Edy Smol ha dado un cambio radical a lo largo de las 11 temporadas de su programa hasta verlo como se muestra hoy en día; carismático como siempre, aunque algunos asegura que muy bajo de peso, por lo cual el conductor y experto en moda siempre ha sido cuestionado acerca de su salud y esto es lo que ha declarado.

Me siento sano y feliz, asegura Edy Smol

Convertido en todo un fenómeno de televisión y en las redes sociales, Edy Smol ha hecho de su nombre una marca propia, como conductor ha impuesto un estilo propio y en torno a sí mismo ha creado un excéntrico personaje que acapara la atención y los reflectores en donde se presente.

Siempre con un ánimo por las nubes y el carácter jovial que lo caracteriza, Edy destaca también por su amplio conocimiento en moda, lo que lo ha llevado a convertirse en todo un fenómeno e por lo que es un fenómeno en redes. Sin embargo, Edy Smol no siempre tuvo la apariencia con que cuenta actualmente, razón por la cual se ha especulado sobre su salud y ha sido cuestionado acerca de si sufre anorexia.

Durante una entrevista, el conductor aclaró los rumores acerca de si tiene problemas con su alimentación: "Cuando decidí bajar de peso (pesaba 170 kilos) fue porque me sentía mal de salud, y ahora que estoy muy delegado me dicen que tengo anorexia, pero no es así, puedo decir que hoy que logré quitarme 65 kilos me siento mucho mejor, me siento sano", destacó.

Ademas que a Édgar Smolensky lo distingue el llevar siempre sobre la cabeza una gorra con brillos negra, lentes oscuros grandes, botas de plataforma, y labial rojo, también se caracteriza por ser muy delgado, complexión que alcanzó gracias al ejercicio dado que antes tenía sobrepeso, lo que lo llevó a perturbarlo emocionalmente, aseguró.

Durante una entrevista que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, Edy aseguró que antes su dieta era poco sana: "Comía muchos chocolates, siempre fui muy bien 'comidito'. Las primeras tres temporadas de mi programa me las 'eché gordito'. Me puse a adelgazar y lo logré. Cada semana bajé kilos, comiendo bien y nadando mucho", declaró el experto en moda, con lo cual descartó cualquier teoría respecto a alguna enfermedad.

Por lo que ahora Edy puede presumir de ser una persona saludable, que cuida su alimentación y declara que nunca más quiere volver a subir de peso. El conductor aprovechó también durante una entrevista para revelar el secreto que lo llevó a perder tantos kilos de peso: "Pónganse a nadar una hora diaria y 'me canso ganso' que bajas de peso. Puedes comer lo que quieras y vas a ver que lo lograrás, porque cambia tu metabolismo", concluyó.