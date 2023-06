Shakira busca niñera: estas son las estrictas condiciones para cuidar a sus hijos y el gran sueldo

Shakira está empezando una nueva vida en Miami, Florida, pues se puede ver que poco a poco se ha ido adaptando a nuevas actividades, sin embargo, tal parece que la cantante colombiana necesita un poco de ayuda, pues como muchas madres solteras, ha solicitado una niñera para que la apoye con el cuidado de sus hijos Milan y Sasha. A pesar de que ofrece un gran sueldo, también tiene estrictas condiciones para trabajar con ella.

Desde hace un par de meses, la cantante de "Te Felicito" y "Monotonía" se mudó de la casa en la que vivía con su expareja Gerard Piqué en Barcelona, España, a la ciudad estadounidense. Aunque se le ha visto muy feliz compartiendo con sus hijos, recientemente se confirmó que la originaria de Barranquilla, Colombia, estaría buscando a una niñera que la ayuda con sus hijos de 10 y 8 años, que han demostrado ser muy educados e inteligentes.

El sueldo y las condiciones para ser niñera de los hijos de Shakira

La artista, de 47 años, es muy exigente con las personas que se harán responsables de sus pequeños, pues de acuerdo al creador de contenido Jefferson Ferney, Shakira desea que sea alguien capacitado y que tenga experiencia en el cuidado de los niños, algo que parece razonable, no obstante, también solicita que no tenga ningún tipo de contacto ni relación con la prensa, esto con el fin de que no se filtre algo de información privada de su familia, que ahora acapara los titulares.

El influencer indicó que en la vacante está estipulado mediante un contrato de confidencialidad que la persona que sea la niñera de sus hijos no podrá tener contacto con la prensa, es decir, no dará entrevistas ni se relacionará de ninguna forma con ellos. A pesar de que esta podría ser una de las restricciones más complicadas, ya que la artista está rodeada de paparazzis, el puesto tiene otros beneficios.

Según Jefferson, la intérprete de "Antología" ofrece un salario de 2 mil 400 dólares mensuales, un promedio de 42 mil pesos mexicanos, cubriendo también los gastos de viáticos. Esto es una gran suma, resalta el creador de contenido, ya que el pago por trabajar de niñera de tiempo completo en Miami es de mil dólares.

Además del sueldo, otra cosa que hace atractivo el puesto de cuidadora de los hijos de Shakira, es que la persona vivirá en la mansión de la cantante y gozará de los lujos que tiene ahí, pues hay que recordar que la casa consta de seis habitaciones, con sala de juegos, spa, gimnasio y siete baños, además de que está ubicada en la zona de North Bay Road Drive, donde residen varias estrellas del mundo.

No obstante, de acuerdo a otras fuentes, la vacante lleva abierta desde hace un año, por lo que se desconoce si aún se encuentre disponible. Mientras tanto, en las fotos que han capturado de Shakira con sus hijos en diferentes partes de Miami, aún no se ve que haya una persona más ayudándolos.