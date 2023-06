Amanda Seyfried lamenta la sentencia de cárcel para la empresaria Elizabeth Holmes

La actriz Amanda Seyfried, quien obtuvo un Emmy por su interpretación de Elizabeth Holmes en la serie “The Dropout”, lamentó la condena de 11 años de prisión que comenzará a purgar la empresaria.

Holmes fue encontrada culpable de estafar con millones de dólares a una serie de poderosos inversionistas mediante su empresa Theranos, la cual pretendía ofrecer análisis de sangre completos con una cantidad mínima del fluido.

Para Seyfried, la condena castigará en realidad a los hijos de la empresaria, quienes deberán pasar prácticamente toda su infancia alejados de su mamá, quien permanecerá recluida tras el fallo del jurado.

“Esos niños, es horrible para ellos. Es terrible que esos dos seres humanos no tengan una mamá por mucho tiempo. Es raro, lamentable; es realmente deprimente”, señaló Seyfried en una entrevista para el portal Entertainment Tonight.

La actriz regresará al streaming con la serie “The Crowded Room”, donde compartirá créditos con Tom Holland y con su marido en la vida real, el actor Thomas Sadoski.

“Tenemos nuestras señas. Me gusta que puedo preguntarle si cree que estoy haciendo un buen trabajo y él me dirá la verdad, lo cual es muy lindo. Soy muy insegura a veces y le pregunto ‘¿piensas que estuvo bien?, ¿fue una buena toma?, ¿me creíste?’ y él me dirá ‘¡Para!’”, señaló.

La nueva serie, que narra la historia de un joven que es arrestado en relación con un horrendo crimen ocurrido en la década de los 70 estará disponible a partir del 9 de junio en la plataforma Apple TV+.