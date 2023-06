Polo Morín responde a ataques de Alfredo Adame, asegura que el exconductor de Hoy padece de sus facultades mentales

Este próximo 24 de junio se llevará a cabo la marcha LGBTTIQ+ para conmemorar el mes del Orgullo y luchar por los derechos de la comunidad, por lo que se espera la presencia de miles de personas, entre ellos muchos famosos que siempre apoyan al movimiento.

Este año mucho se ha rumoreado que Alfredo Adame será parte de la marcha, sin embargo, esto no ha sido del agrado de la comunidad pues incluso el propio hijo del actor quien es parte de ésta salió a pedir que no estuviera presente, quien también se pronunció al respecto fue Polo Morin.

Tras las declaraciones de Polo Morin, Alfredo Adame respondió contundente y lo señaló de ser mal actor pues el polémico conductor aseguró que no todo en la vida es ser “guapito”, ante esto el joven histrión ya respondió.

¿Qué dijo Polo Morín?

Durante su plática con diversos medios de comunicación, el actor Polo Morin habló sobre los desafortunados comentarios que hizo Alfredo Adame sobre él hace algunas semanas.

“Yo no me atrevería a decir mucho porque yo no me quiero burlar del señor, yo sé que él sí se burla de mí, bueno, en eso nos podemos diferenciar; yo no lo conozco, no podría decir nada de una persona que no conozco”, comenzó a declarar Morón

Cordial como es su costumbre, Polo Morín señaló como desatinados y alarmantes las declaraciones de Alfredo Adame, incluso el histrión sugirió que la salud mental del polémico exconductor de Hoy no está del todo bien.

“Me parece que sus comentarios son muy desatinados, sí, pero también me parece que es un señor que no está en sus facultades mentales al cien por ciento. Es muy evidente que no está al cien”, dijo Polo Morín

Por otra parte, Polo Morín dejó claro que la forma en que Alfredo Adame se expresó de él llamándolo de manera peyorativa y juzgándolo por sus preferencias sexuales, le da la razón a él y a todos los que no desean que el conductor participe en la marcha del Orgullo este próximo 24 de junio en la CDMX.