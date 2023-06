Paco Stanley fue una persona “muy especial”, pero “me bulleaba”: revela Angélica Vale

El pasado 7 de junio se estrenó la serie documental “El Show: Crónica de un asesinato”, escrita y dirigida por Diego Enrique Osorno, en la plataforma streaming Vix, fecha en la que se cumplieron 24 años del homicidio de Paco Stanley uno de los conductores y comediantes más populares de la televisión mexicana.

A finales de la década de los 90 Francisco Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, fue acribillado a balazos por al menos cinco hombres tras salir del famoso restaurante “El Charco de las Ranas”, ubicado al sur de la Ciudad de México. A más de dos décadas de lo sucedido, el homicida y las circunstancias del homicidio aún no han sido esclarecidas debido a varias irregularidades en el proceso de investigación.

El 7 de junio se estrenó la serie documental “El Show: Crónica de un asesinato”, escrita y dirigida por Diego Enrique Osorno. Foto: Especial

La investigación de la serie documental incluye los testimonios de muchos de los involucrados en los sucesos, durante aquella época. Por tanto se podrán ver, entre otros, los rostros de personajes como Mario Bezares, Brenda Bezares, Paola Durante y Erasmo Pérez Garnica.

¿Por qué Paco Stanley le hacía bullying a Angélica Vale?

La transmisión del “El Show: Crónica de un asesinato” ha vuelto a generar polémica sobre lo sucedido con el homicidio de Paco Stanley. Angélica Vale es una de las famosas que recordó al comediante a quien calificó como una persona “muy especial”, pero que solía hacerle bullying cuando ella se presentaba en sus programas.

La actriz mexicana compartió haber visto la serie documental sobre el popular conductor de televisión y escuchar que en el material de crestomatía había una referencia a ella en el programa del comediante, por lo cual recordó que éste le solía hacer bullying por actuar en muchas obras de teatro.

Angélica Vale recordó a Paco Stanley y lo calificó como una persona “muy especial”. Foto: IG @angelicavaleoriginal

Sin embargo, puntualizó Angélica Vale, ese bullying que Paco Stanley le hacía era parte de la estructura del programa y el objetivo de ello era anunciar de manera amena la obra de la actriz mediante el entretenimiento.

“Cada vez que yo le caía en el foro, cada vez, él me daba una oportunidad y me bulleaba, obvio. ‘Ay, ya viene a hablar de su obra de teatro… ¿Qué obra estás haciendo, Angeliquita? ¡A ver!’ Y entonces, bulleándome, me daba toda la publicidad del universo. Eso no lo hacía nadie”, dijo para el programa “Pájaros en el alambre” de Imagen Televisión.

¿Qué opina Angélica Vale sobre “El Show: Crónica de un asesinato”?

Angélica Vale agradece no haber participado en la producción de “El Show: Crónica de un asesinato”, pues aseguró tener un gran aprecio y respeto por Paco Stanley.

“Para mí, Paco fue una persona muy especial. Siempre fue un hombre maravilloso conmigo. Me invitó a hacer el Tenorio con él. Viví muchas anécdotas con Paco. ¡Qué bueno que no me hablaron para hablar de todo lo que hablaron, porque estaba muy chiquita también! No viví muchas cosas que salen ahí y me quedé traumada”, comentó Angélica Vale.