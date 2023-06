Desde las escaleras, Curvy Zelma da cátedra de moda en minivestido azul

¡El calor no da tregua!, y ante los días más calurosos no hay mejor alternativa que crear looks modernos, frescos y con las mejores tendencias de la temporada para derrochar estilo y siempre mantener una imagen icónica. Aunque existen muchas prendas que se pueden usar en esta época del año, recientemente Curvy Zelma nos demostró que la mejor opción siempre será un minivestido con el que además se puede ir a cualquier lugar.

Curvy Zelma se ha convertido en el mejor referente de moda y estilo para mujeres de todas las edades y con todo tipo de cuerpos, ya que en más de una ocasión ha hecho énfasis en el body positive y este fin de semana no fue la excepción. Y es que la conductora sorprendió con una nueva lección de estilo en la que dejó en claro que además del rosa, el azul será el color que reinará durante los próximos meses y que un minivestido es ideal para lucir fresca ante las altas temperaturas.

Así se coronó como reina de la moda. (Foto: IG @curvyzelma)

A través de Instagram la famosa compartió un reel en el que posó desde las escaleras para dejar ver su lado más fashionista con un vestido corto que destaca por un color azul brillante y con efecto degradado a un tono verde azulado con el que resaltó su figura en forma de reloj de arena. Asimismo, dejó ver que un diseño entallado es la apuesta perfecta para la temporada y con la cual se crea un estilo muy cautivador.

De acuerdo con Curvy Zelma, para lucir una prenda como esta también es importante apostar por la regla de "menos es más" y así lo demostró con un escote sencillo y tirantes finos con los que mantuvo esa imagen fresca e indispensable en esta temporada; la mejor parte es que con lo anterior no se sacrifica el estilo y así lo demostró. Por supuesto, su outfit del fin de semana también llamó la atención por tener otras tendencias del momento.

Para la ocasión, apostó por unas sandalias de tacón en color nude que más allá de ser perfectas para lucirse este verano, tienen muchos beneficios en la figura; el mejor ejemplo de ello es que ayudan a alargar la figura gracias a un efecto de piernas kilométricas que pueden usar todas las mujeres bajitas. ¿Le robarías sus trucos de estilismo? Así de fácil puedes conseguir el mejor estilo con básicos del clóset.

Este color estará en tendencia los próximos meses. (Foto: IG @curvyzelma)

FOTOS: Curvy Zelma tiene los 3 looks ideales para usar el color azul en verano

En más de una ocasión la famosa se ha coronado como toda una fashionista y según nos dejó ver, el azul es el color que más le favorece y que además destaca por ser unos de los preferidos del momento y que por lo brillante que es automáticamente nos ayuda a lucir frescas. Es por ello que te compartimos sus tres mejores outfits para que recrees en los próximos días.