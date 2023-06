En minifalda, Esmeralda Ugalde que los looks de Barbie reinarán este verano

Esmeralda Ugalde se ha convertido una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pues con su llegada a "Venga La Alegría Fin de Semana" demostró que su carisma es inigualable hasta ganarse el cariño de todos los espectadores; sin embargo, su paso en la televisión no sólo incluye su energía y múltiples talentos, sino también su pasión por la moda. En cada oportunidad, la conductora ha presumido los mejores looks y con el verano a punto de iniciar no dudó en demostrar cuál es la tendencia que reinará durante los próximos meses.

A través de redes sociales, la guapa conductora compartió una sesión de fotos para presumir el outfit con el que disfrutó del calor del fin de semana y en el que destaca una minifalda rosa, además de complementos en el mismo color para así demostrar que los looks de Barbie son indispensables para mujeres de todas las edades. Una de las mejores partes de esta cátedra de moda es resulta ideal para resaltar una imagen muy femenina y fresca, la dupla perfecta para esta época del año. ¿Le robarías el atuendo?

¿Cómo combinar una minifalda rosa?, Esmeralda Ugalde da la muestra

El truco para combinar una minifalda rosa y sumarse a la fiebre del barbiecore está en apostar por un atuendo monocromático en el que un tono brillante nos ayude a lucir icónicas; sin embargo, hay muchos otros detalles que se deben de seguir y de acuerdo con Esmeralda Ugalde, uno de los más importantes es apostar por diseño en el que el bordado de cachemira se note a kilómetros. Por otro lado, un conjunto como el que llevó no sería lo mismo sin ese efecto aterciopelado y que resulta muy chic y juvenil.

Asimismo, al lucir una minifalda en verano hay que seguir los trucos de las expertas y es por ello que en el diseño no puede faltar un tiro alto que ayude a definir la cintura, además de una caída en "A" con la que se logrará un efecto de piernas kilométricas con el que las mujeres bajitas lucirán más altas. Después, para combinar sólo hay que agregar un top a juego de tirantes anchos, cuello redondo y que permita que el abdomen quede a la vista, ya que así se logrará el balance ideal de la temporada y con el cual poder lucir frescas.

Finalmente, en su cátedra de estilo, la también hermana de Ana Bárbara dejó en claro que para imitar los looks de Barbie no sólo es necesario llevar un color tan resplandeciente como el rosa en la ropa, sino crear un balance en el resto del outfit. Para ello no dudó en agregar un par de tacones blancos que son sinónimo de elegancia y glamur, especialmente por las pulseras doradas a la altura de los tobillos.

¿Cómo crear un look de Barbie?

Esta no es la primera vez que Esmeralda Ugalde se corona como fashionista, pues en más de una ocasión ha dejado en claro que el color rosa y el estilo de Barbie reinarán en los próximos meses, así que si tú también quieres sumarte a esta moda no dudes en robarle sus mejores looks con el rosa como protagonista.