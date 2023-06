Esmeralda Ugalde impone moda con corsé y pantalones metálicos

Este sábado el matutino de TV Azteca, "Venga La Alegría Fin de Semana" tuvo una temática muy marcada con sus conductoras y es que todas se sumaron a la tendencia preferida del momento y que es viral en redes sociales: las prendas metálicas. Tal y como lo lees, todas y cada una de ellas dieron muestra de como conseguir un look fresco, a la moda y extra femenino con los básicos que todas las mujeres tienen en su clóset. ¿Seguirías sus trucos de estilo?

Si bien todas lucieron radiantes con sus looks más brillantes, hubo una en particular que se robó todas las miradas: Esmeralda Ugalde. La razón es que la actriz presumió los pantalones metálicos que además de ayudarla a lucir a la moda, también son perfectos para sumarse a la fiebre del Barbiecore gracias al color rosa y resplandeciente que cualquiera puede usar y como era de esperarse, la forma de combinarlos causó sensación entre sus fans.

¿Cómo combinar unos pantalones metálicos? Esmeralda Ugalde da la muestra

Luego de ganarse el cariño del público con su carisma en el matutino, la hermana de Ana Bárbara aprovechó la tarde para compartir una sesión de fotos con la que se coronó como fashionista y experta en moda, pues dio con el look perfecto para combinar esta prenda estrella de la forma más icónica y en tendencia: con un corsé. Esta dupla se ha convertido en la más chic del verano y si algo podemos afirmar es que es perfecta para cualquier ocasión, ¿le robarías el look?

"Metálico, algo sencillo. Like o no like?", fue el mensaje con el que la conductora acompañó su foto para presumir un look de impacto que enamoró a sus miles de seguidores. De acuerdo con la famosa de 31 años, lo ideal es apostar por el corte slim que ayuda a resaltar las piernas y a conseguir un efecto alargador en todo el cuerpo; mientras que para el color destacó con un cautivador rosa con efecto tornasol gracias al estilo metalizado.

Para acompañar un tiro alto que remarca una cintura pequeña, Esmeralda Ugalde lució otra de las tendencias preferidas del momento, un corsé blanco con el que contrarrestó lo cromado de sus pantalones y que además es magnífico para conseguir ese toque juvenil y fresco que amerita la época de calor. Finalmente, un par de botines blancos le dieron glamur a su imagen veraniega.

Además de causar sensación por presumir las tendencias del momento, la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana" también aprovechó para demostrar los impactantes resultados que el gym ha dejado en su figura, pues la dupla de pantalones con corsé en "V" dejan a la vista un abdomen marcado con el que causó sensación. Más tarde, este mismo sábado, Esmeralda Ugalde compartió una serie de videos presumiendo el ejercicio ideal para tornear la figura.