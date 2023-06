VIDEO | Ferka sufre aparatosa caída en La Casa de los Famosos México: "Esos golpes son peligrosos"

La noche de este viernes los habitantes de La Casa de los Famosos México tuvieron una fiesta temática, inspirada en el personaje de Albertano. En medio de los tragos y el baile, la actriz Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, sufrió una aparatosa caída cuando quiso hacer una coreografía con Jorge Losa, con quien se le ha relacionado sentimentalmente, causando preocupación entre sus compañeros y los fans, quienes afirmaron en redes que "esos golpes son peligrosos".

Ferka preocupa por aparatosa caída bailando con Jorge Losa

Ferka y Jorge fueron pareja de baile en el reality Las estrellas bailan en Hoy, por lo que en el furor de la fiesta, quisieron recordar una de las "cargadas" que los hicieron destacar en la competencia del matutino de Televisa. A pesar de que sus compañeros les pidieron que no lo intentaran, los actores se decidieron a mostrar sus habilidades, sin embargo, ella terminó golpeando su cabeza contra el piso.

El video, que ya se ha hecho viral en las redes sociales como Twitter, TikTok y Youtube, muestra como Quiroz cayó aparatosamente, para de inmediato recibir el apoyo de sus compañeros. El primero en pararse para ver cómo se encontraba fue Sergio Mayer, que olvidó que estaba enlazado con Poncho de Nigris, otra de las que al instante separó para revisar a la actriz fue Bárbara Torres.

La polémica ya alcanzó a Fernanda, que fue salvada de la eliminación por Jorge Losa, por lo que muchos en las redes se han mostrado insensibles ante la caída, afirmando que se trata de karma por la estrategia que ha mostrado en la casa, sin embargo, la mayoría de los comentarios han sido de preocupación:

"Me caerá mal pero creo que si deberían checarla porque sí se metió un ver...", "Me dolió gracias a dios no le pasó nada pero golpazo se dio", "Hasta a mí me dolió, no cae bien pero ese trancazo no se le desea a nadie" y "Híjole se escuchó súper fuerte el golpe, deberían haberla checado porque con el alcohol no lo ha de haber sentido tan fuerte", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Ferka le reclamó a Paul por burlarse de su caída. Foto: televisa.com

Se lanza contra Paul Stanley por burlarse

Después del tremendo golpe, Ferka aseguró que estaba bien, y pidió que la producción de La Casa de los Famosos México no interviniera, por lo que no fue revisada por un doctor, esto a pesar de que sus compañeros le hicieron la sugerencia. Por lo anterior, la actriz también fue criticada en las plataformas digitales, pues aseguran que muestra una actitud muy fría, y hasta terminó reclamando fuertemente a Paul Stanley por burlarse de su caída.

Minutos después de su accidente, cuando las cosas estaban un poco más tranquilas, y hablaban del tema, Quiroz se molestó al escuchar al conductor de "Hoy" burlándose del percance, por lo que de inmediato reaccionó: "Síguete burlando los hue... me los pongo de aretes, ¡cállate el hocico!", se puede ver en un video que fue compartido en el sitio oficial de Televisa, palabras a las que sus compañeros respondieron con mucha sorpresa.