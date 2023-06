Luego de que hace unos días, el cantante José Manuel Figueroa reavivó el rumor de que el Emilio Osorio no es hijo de Juan Osorio se desató una fuerte polémica, pues la madre del joven artista integrante de La Casa de los Famosos, enfureció después de los comentarios que hizo, ahora se da a conocer la opinión del productor, quien aseguró que no tiene de qué preocuparse y si se dijo algo en su contra seguramente fue un mal entendido.

Fue durante una rueda de prensa de la obra de teatro Lagunilla mi Barrio, donde Osorio se detuvo a brindar una entrevista con medios, para dar detalles sobre la renovada puesta en escena Aventura que próximamente regresara a los escenarios, donde se le cuestionó qué opinaba sobre los comentarios que había hecho el hijo de Joan Sebastian en los que pone en duda su paternidad, pero sin preámbulos contestó que seguramente fueron comentarios que hizo sin pensar.

Medios le cuestionaron si estaba al tanto de lo que había dicho José Manuel Figueroa | Foto: Captura de video

José Manuel es mi amigo, aclaró Juan Osorio

Al responder la pregunta que hizo un reportero, el director de telenovelas señaló en primer lugar que José Manuel Figueroa es un muy buen amigo suyo y que incluso también lo fue de su padre, y que no estaba enterado de los comentarios que hizo, por lo que los medios presentes lo pusieron en contexto.

Una vez que supo lo que había ocurrido, reiteró que era muy probable que lo hubiera dicho sin pensarlo, pues se ha cruzado con él continuamente y nunca le ha hecho un mal gesto un mal comentario y nunca pensaría mal de alguien que aseguró es uno de sus amigos cercanos.

"Yo estimo a José Manuel Figueroa, fui muy amigo de su papá, yo no sé ni qué dijo, ni me interesa, mira José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con inteligencia, con madurez, es un artista, y yo siempre que me lo he cruzado, jamás pensaría mal de un comentario de él hacia mi, y si lo dijo no estaba pensando", sostuvo Juan Osorio.

A su vez, dejó claro que su amistad es fuerte y no podría cambiar por un comentario que ni si quiera fue con mala intención, pero que si algo así ocurriera en persona, él sería en primero en contarlo a los medios.

"Mi amistado con él no puede cambiar por un comentario, si me lo dice en persona, créeme que sería el primero en decírselo a ustedes. José Manuel Figueroa es un gran amigo".

Niurka se le va con todo a José Manuel Figueroa por poner en duda paternidad de Juan Osorio

Niurka Marcos explotó en contra del cantante a quien le recordó la vez que estuvieron juntos y que no pasó nada por culpa del hijo de Joan Sebastián, además le dejó claro que su hijo Emilio sabe perfectamente que su padre es el productor Juan Osorio y no Bobby Larios.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio cog**?, porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una mam** yo iba a abrir el hocico, te dije es importante que sepas donde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste…” recordó Niurka.

Por otra parte, Niurka deja claro que Emilio es hijo de Juan Osorio y que pese a los rumores tanto padre e hijo están tranquilos y saben perfectamente quién es quién.

SIGUE LEYENDO

José Manuel Figueroa se disculpa con Niurka y Emilio por poner en duda la paternidad de Juan Osorio