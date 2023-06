Este es el consejo Niurka Marcos dio a su hijo Emilio Osorio para sobrevivir en La Casa de los Famosos México

El domingo 4 de junio dio inició la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el exitoso reality show en el que los participantes pondrán en marcha sus mejores estrategias para llegar hasta la final. Durante su estancia, actores, conductores, cantantes e influencers permanecerán durante casi tres meses en el lugar, sin contacto alguno con el medio exterior.

Entre los competidores se encuentran Sofía Rivera Torres, Ferka, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, quien compartió que su mamá Niurka Marcos le dio un importante consejo para sobrevivir en el reality show que se pronostica tendrá un alto rating durante los próximos meses.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio comentó que su mamá le dio algunos consejos para implementar una estrategia que le permitiera aprovechar al máximo su estancia en el reality show.

“Mi mamá me ha dicho que no me deje, que hay muchas ‘gárgolas’, que si en algún momento alguien me hace algo, me defienda. Yo nunca le he tenido miedo a la verdad, soy una persona bastante sincera: pido perdón y si hay algo que debo exigir, lo exijo”, señaló.