Es una joya: la nueva serie en Prime Video que nadie está volteando a ver y que vale la pena para el fin de semana

Las opciones dentro del mundo del streaming son sumamente diversas, y en Prime Video se buscan nuevas opciones para todos los gustos y edades; desde terror, suspenso hasta romance y terror psicológico, la gigante de streaming busca sorprender con su contenido.

Ahora queremos recomendarte una producción en serie que ahora se aloja dentro de dicho catálogo de streaming que lleva por título “Swarm” (“Enjambre u “obsesión asesina" en español), la cual ha llamado la atención por su compleja historia que además está basada en referentes de la música.

Cuenta con siete episodios. FOTO: Prime Video

"Swarm", ¿de qué trata?

Esta producción en serie alojada en Prime Video lleva por título “Swarm”, la cual sigue la historia de Dre, una joven sumamente obsesionada con una estrella de pop femenina que la lleva a emprender un viaje por Estados Unidos mientras todo va a dar un giro inesperado y siniestro, pues se empieza a aferrar a la idea de que todos deben amarla, porque de lo contrario, los asesinará.

De hecho, la estrella de pop “Swarm” está inspirada en la famosa cantante y bailarina Beyoncé, en cuanto a su estilo, estética como el nombre de su fandom; esto ha resultado creepy o perturbador para la audiencia y seguidores de la famosa que es conocida por interpretar canciones como "Halo", "Crazy in love" y "Single Ladies".

La serie fue creada por el actor, escritor, cantante y director Dolad Glover, quien previamente participó en la multipremiada serie “Atlanta”, la cual creó, protagonizó y también dirigió; además, contó con la colaboración de de Janine Nabers, una de las productoras de la serie “Watchmen" de HBO.

La cinta contó con la actuación de Dominique Fishback. FOTO: Especial

Participó Billie Eilish

Contó con las actuaciones principales de Dominique Fishback a quien se le ha visto interpretar a personajes tales como Deborah Jonsson en “Judas and the Black Messiah", y las series “The Deuce" y “Show Me a Hero"; también participó Billie Eilish y Chloe Bailey.

Cabe destacar que detrás del guion también se contó con la participación de Malia Obama, hija de Barack y Michelle Obama; tuvo estreno el pasado 17 de marzo con todos los episodios disponibles, siento un total de siete llenos de adrenalina y fuertes emociones.