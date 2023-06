Diego Zanassi conmueve en redes al hablar de Ricardo O’Farrill: “Solo quiero que mejore”

Hace un par de meses atrás, Ricardo O’Farrill realizó una transmisión en vivo en la que en medio de una evidente crisis de ansiedad destapó los secretos más oscuros de media escena cómica del stand up mexicano y una de las revelaciones más sorpresivas fue las que hizo en contra de Alex Fernández y Diego Zanassi, quienes eran algunos de sus amigos más cercanos, no obstante, fue este último el que finalmente rompió el silencio y habló sobre la delicada situación que enfrenta su excompañero de “Deportología”.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que en aquel controversial live, Richie O’Farrill tachó de envidiosos y celosos a Alex Fernández y Diego Zanassi asegurando que no les gustaba mucho verlo triunfar y cosechar nuevos logros dentro del stand up, lo cual, fue el principal motivo por el que el exitoso programa de “Deportología” llegó a su fin, además, en el caso de Diego Zanassi también lo involucró en otra controversia pues aseguró que tenían información confidencial en la que quedaba en evidencia una infidelidad de Sofía Niño de Rivera a su esposo, el productor, Jorge Bermúdez.

"Deportología" se transmitía en Fox Sports y en YouTube. Foto: Especial

Diego Zanassi dice estar preocupado por Richie O’Farrill

Recientemente Diego Zanassi estuvo como invitado en el programa de radio llamado “La Caminera” para promocionar el nuevo podcast en el que está trabajando, no obstante, después de explicar de qué se trata este nuevo proyecto pasaron a una ronda de preguntas rápidas y comenzaron cuestionándolo sobre la posibilidad de un regreso de “Deportología” y fue tajante al decir que no pues ninguno de los integrantes estaba interesado en ello y enseguida le preguntaron de forma directa acerca de su postura sobre la situación de Richie O’Farrill.

Diego Zanassi fue claro y aseguró que no se molestó por lo que dijo “El Master del Caos” pues entendía perfectamente que su colega y amigo se encontraba en una situación vulnerable y aseguró que lo único que quería era verlo bien, aunque recalcó que, por ahora, él no puede hacer nada por el comediante.

“Esto lo he dicho en todos lados, esta es la primera vez que lo digo en un medio, pero yo no me enojé, porque desde un principio, creo que desde la boda (de Mau Nieto) todos pudimos ver como ‘nuestro compa no está’ y fue mucha más tristeza, mucha más preocupación, necesito que la familia y los que están involucrados directamente ahí, a los que pueda dejar que lo ayuden, lo ayuden, porque yo, si ahorita está ese odio hacía mí no puedo hacer nada, pero claro que quiero que esté bien, no era alguien que hubiera dicho ‘voy a echar a mis compas de cabeza’, era alguien con un problema de salud mental y se expresó en lo que todos vimos, pero desde el día uno solo he querido que mejore, que esté bien y que salga bien de este bache en el que se encuentra”, expresó Diego Zanassi.

Cabe mencionar que, el tercer integrante de “Deportología”, Alex Fernández ha decidido permanecer en silencio en torno al tema y sobre Ricardo O’Farrill lo último que se supo es que se encuentra internado en un centro de rehabilitación ubicado en el estado de Hidalgo pues así lo informó la Fiscalía de la Ciudad de México ya la propia familia del también escritos luego de que se reportara su desaparición.