Sofía Niño de Rivera asegura que la crisis de Richie O’Farrill ya se veía venir: “Hizo mucho daño"

A finales del mes de abril, Richie O’Farrill realizó una transmisión en vivo en medio de una evidente crisis de ansiedad y en ella despotricó contra media escena mexicana del stand up revelando algunos de los secretos más oscuros de algunos comediantes como Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera y es precisamente de esta última de quien hablaremos en esta ocasión pues la también actriz finalmente salió a hacerle frente a los delicados señalamientos que el “Master del Caos” hizo en su contra.

Para empezar a abordar el tema hay que recordar que en el mencionado live que hizo Richie O’Farrill, el comediante aseguró que Sofía Niño de Rivera comenzó a tratar muy mal a sus compañeros del stand up y a sus propios colaboradores en cuanto comenzó a tener fama, pero los señalamientos más graves fueron que supuestamente la también actriz tenía había conseguido llegar a la cima del éxito debido a que para escalar tenía intimidad con quien fuera necesario para conseguir oportunidades, además, también la acusó de haberle sido infiel a su esposo y hasta reveló que el afectado habría confrontado al amante.

Richie O'Farrill aseguró que Sofía Niño de Rivera le fue infiel a su esposo. Foto: IG: richieofarrill

Sofía Niño de Rivera responde a los señalamientos de Richie O’Farrill

En su momento, Sofía Niño de Rivera decidió permanecer en silencio y una conocida revista de espiráculos dio a conocer que la standupera pretendía proceder legalmente en contra de Richie O’Farrill y que buscaría ser compensada económicamente, pero la también actriz nunca salió a confirmar o desmentir esta versión y fue hasta hace un par de días cuando finalmente habló de este escándalo en el que está envuelta y lo que comentó al respecto fue que le parece muy triste la situación de su ahora ex amigo y señaló que la crisis del comediante “ya se veía venir” y lamentó que la gente vea esta delicada situación con morbo.

“Fue un tema muy difícil de ver, la cantidad de views que me subieron en las historias para ver qué contestaba yo, porque el chisme, la gente estaba como (expectante) porque les encanta el chisme, me empezó a apagar que, se hizo un ambiente súper negativo alrededor del stand up y que la gente quería ver sangre, salió Ricardo a decir lo que dijo y afectó mucha gente, hizo mucho daño y la reacción que yo tuve fue ‘¡qué triste!’ qué triste que esté en una crisis que va se veía venir desde hace un rato, hay mucha gente que no sabe qué pasó antes”, señaló Sofía Niño de Rivera durante su participación en el podcast llamado “Creativo”.

Las declaraciones de Sofía Niño de Rivera se pueden consultar a partir del minuto 1:40:35

En otro momento de su participación, Sofía Niño de Rivera señaló que tras todo el escándalo lo que realmente le preocupó fue la reacción de la gente pues hubo una división muy marcada entre “el bien y el mal”, además, mencionó que espera que Richie O’Farrill pueda recibir ayuda especializada y señaló que le parece irresponsable que las palabras de una persona en crisis se hayan tomado como verdad, por lo que de manera sutil negó los señalamientos del “Master del Caos”.

“Lo que más me preocupó fue la reacción del mundo, los titulares, de “no mam… lo que acaba de decir’ y la gente ‘pues yo sí le creo’ y empiezan a tomar partido y viene el bien y el mal, entonces te llega una ola de negativismo y mis trece años de carrera y mis cuarenta y dos años de vida me permitieron decir ‘espera, no voy a reaccionar a la negatividad’ y fue muy difícil y en esta segunda vuelta volvió a salir la tristeza de no poder ayudarlo y gritarle al mundo cómo es que están agarrando este tema tan irresponsablemente, están lucrando con la crisis de una persona, tomaron como discurso la palabra de alguien que estaba en crisis y nunca fue ‘hay que ayudar’, fue ‘hay que destruir’, ojalá le puedan ayudar, porque yo no puedo hacer más”, finalizó la standupera.