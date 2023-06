Ezra Miller rompe el silencio y habla sobre su estabilidad mental

El 12 de junio se llevó a cabo la premiere del filme “The Flash”, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuyo protagonista es Ezra Miller, quien el año pasado estuvo involucrado en diversos escándalos que le provocaron problemas legales, entre los que destacan su participación en peleas y allanamiento de morada en busca de bebidas alcohólicas.

Tras ausentarse por más de un año de los reflectores, el actor vuelve a presentarse ante los medios de comunicación con la promoción de la película de unos de los personajes preferidos de DC Universe y rompe el silencio para hablar sobre su estabilidad mental.

Ezra Miller estuvo involucrado en diversos escándalos que le provocaron problemas legales. Foto: Especial

¿Cuáles fueron las palabras de Ezra Miller sobre su salud mental?

Ezra Miller expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de la franquicia y de aquellas personas que han estado a su lado durante el último año. Reconoció el "discernimiento" y el "cuidado" que le han brindado, según sus palabras, y destacó la importancia de contar con un entorno de apoyo durante momentos difíciles.

“Quiero agradecer (a quienes me apoyaron) por su gracia, discernimiento y cuidado en este contexto de mi vida y en llevar este momento a buen término”, expresó el protagonista de “The Flash”.

También externó su agradecimiento al director del filme, Andy Muschietti. “Quiero decirte que te amo, Maestro, creo que eres asombroso, creo que tu trabajo es monumental, nada menos que monumental”, comentó Ezra Miller.

Ezra Miller es el protagonista de "The Flash". Foto: @DC Universe

El también protagonista de la cinta “We Need to Talk About Kevin” (2011) de la directora Lynne Ramsay, no dio más detalles sobre su salud mental, pues al parecer, Warner Bros ha decidido mantener a Ezra Miller alejado de la gira de prensa de la película, con el objetivo de centrar la atención en la promoción de "The Flash" y evitar que se desvíe hacia los escándalos personales del actor.

En 2022 Ezra Miller se disculpó por los escándalos que provocó

Ezra Miller reconoció y se disculpó públicamente por las acciones que le hicieron enfrentar juicios y órdenes de restricción, debido a sus problemas de salud mental. En agosto de 2022, el actor emitió un comunicado en el que admitió tener dificultades en su salud mental.

En aquel momento, Miller se comprometió a tomar las medidas necesarias para recuperar una vida saludable y productiva. Además, ofreció disculpas a todas las personas que pudieran haber sido afectadas por sus actos.