La bella FOTO con la que Nailea Vidrio e Israel Reyes se coronan como la pareja más linda del futbol mexicano

La pareja más controversial en redes sociales y el futbol mexicano está conformada por Nailea Vidrio e Israel Reyes, ambos deportistas de alto rendimiento que han sido presas de personas que no desean que su relación florezca, pues aseguran que no les hace bien de manera profesional, pues los distrae de sus actividades, aunque a ellos esto no les importa y siguen fiel al crecimiento de su amor.

Recientemente desde las cuentas de ambos en la red social Instagram se dio a conocer una fotografía con la que cautivaron a sus seguidores, ya que en la imagen se aprecia que están disfrutando de un día de playa o alberca, pues llevan traje de baño, pero lejos de ser una gráfica en la que posan para la cámara aparecen sonriéndose uno al otro y segundos antes de besarse.

La pareja protagonizó un romántico momento. IG/naileavidrio

“Descubrir algo bueno sin buscarlo”, fue la frase con la que Nailea acompañó su publicación, mientras que Israel no se quedó sin decir algo, en la sección de comentarios el deportista agregó: “Y se dio en el momento perfecto”.

En la fotografía no faltaron todos aquellos que están felices de ver a dos de sus ídolos juntos y varias personas del público también aseguraron que se ve el amor real y que esperan que permanezcan juntos por muchos años, también les pidieron que no hagan caso de lo que dice la gente.

¿Por qué critican la relación de Nailea e Israel?

Desde que gritaron su amor a los cuatro vientos, culparon a Nailea por el presunto mal desempeño del defensa central del América y agregaban que la razón por la que su rendimiento en el campo no era el mejor y se debía a la relación que ahora tiene con la chica, fue a través de redes sociales que cientos de personas e incluso le hicieron algunos memes o escribieron en sus cuentas públicas mensajees negativos.

Juega para el América y la Selección Mexicana. IG/israelreyesr58

Pero el pasado fin de semana todo cambió, pues la Selección Mexicana tuvo un partido amistoso contra Camerún y entre lo que más llamó la atención es que el equipo cuyo director técnico es Diego Coca solo lograron el empate, esto gracias a los goles de Kevin Álvarez e Israel Reyes, con lo que eliminó la mala racha que le adjudicaban los seguidores.

Quien también aplaudió los logros de su pareja fue Nailea y aprovechó para reiterar que no tiene nada que ver que su relación vaya de lo mejor con la forma en la que ellos trabajan en la cancha, pues cabe recordar ella también forma parte importante del equipo femenil del Cruz Azul y de la Selección Mexicana.