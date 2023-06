Querida protagonista de la serie "Rebelde" se dedicará al diseño de modas ¿dejará la actuación?

Dos temporadas de la serie "Rebelde" marcaron un antes y después en la carrera de Azul Guaita, la actriz nacida en la Ciudad de México hace 21 años que ha dado vida al personaje de Jana Cohen Gandía. Con la juventud como algo muy a su favor y las ganas de comerse el mundo, es que Azul confesó que no sólo la actuación le llama la atención.

Sincera y risueña, se mostró algo nerviosa al revelar que ya está emprendiendo un nuevo camino lejos de los foros de grabación. Este es el del diseño de modas, labor que ha comenzado a conocer con miras a, en un futuro, convertirse en creadora de tendencias de ropa.

Profundamente contenta al confesar esta noticia y consciente de que es un largo camino que acaba de comenzar, fue como Azul Guaita explicó qué está haciendo ya para convertirse en una diseñadora de modas.

Como una jovencita de figura esbelta, es que Azul sabe muy bien lo que es lidiar con algunas tallas que no encuentra para sí misma. Por esta razón es que confesó que diseñará prendas adecuadas.

"Que bonito que haya muchas más tallas. También quiero incluir tallas XXS porque tengo amigas de mi talla y nos cuesta encontrar ropa, es difícil encontrar ropa porque no todas las marcas tienen. La mayoría de las veces no hay, luego me dicen que sólo hay de niñas y tengo que decir 'no, gracias'", recordó y acotó que, por ahora, se enfocará en prendas para mujeres.