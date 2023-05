Exatlón All Star: Marysol del equipo azul es la eliminada este 7 de mayo

Marysol fue la nueva expulsada del Exatlón. Luego de una dura batalla, perdió todas sus vidas dejando el marcados final 2-0 en contra de Josué, convirtiéndose en la persona que abandonó el programa después de 13 semanas de juego, y se perderá la final. Una vez más no levantará la copa.

"Mi gratitud a una mujer parte de la historia, campeona indiscutible. Hemos convivido con ella por 68 semanas y 13 semanas en este All Star. Hoy enfrenta el regreso a casa. Gracias por el espectáculo, ha sido de gran calidad. Me sentí muy orgulloso de verte competir como competiste. Hay que saber estar en las buenas y las malas", fueron las palabras que le dedicó Antonio Rosique.

"Primero que nada gracias por todo lo que me han dado. Me daba miedo regresar por muchas sensaciones que tuve. Me daba miedo enfrentarme al dolor de pérdida, a esa Marysol vulnerable. Me cambiaron la vida. sacaron una niña que había perdido sus sueños, me puse otra vez en el mapa", fue la despedida de Cortés.

"Me siento tranquila, me voy feliz y agradecida por todo lo que he logrado, lo que me han dado, lo que me han dejado entrar a su casa. Gracias por estar y no dejar de confiar en nosotros. me hubiera gustado llegar más lejos, pero la vida por algo te pone los retos, solo hay que poner buena cara, enfrentarlos y seguir adelante", fueron las palabras que dijo Marysol para el público de las redes sociales, al borde de las lágrimas.

En el programa únicamente quedan los siguientes competidores: Andrés Fierro, David Juárez, Evelyn Guijarro; Koke Guerrero; Josué Menéndez, Heliud Pulido, Mati Álvarez y Nataly Gutiérrez. El siguiente domingo 14 de mayo de 2023 habrá un eliminado nuevo rumbo a la gran final.

Cortés logró hacer un gran fandom en las redes sociales, muchas personas la apoyaban y tenían la esperanza de verla en una final, levantando el trofeo que se merecía. Algunos de los comentarios más destacados que le mostraban su apoyo fueron:

"No te vayas, sol, no te vayas"

" Te amo sol, todos sabemos que eres la mejor "

" "Sol dio su mejor batalla , y se va con la frente en alto"

, y se va con la frente en alto" "Solecillo. Sigues brillando ante todos. Te vas como las grandes. Nadie te protegió. Tu sola te la rifaste"

Te vas como las grandes. Nadie te protegió. Tu sola te la rifaste" "Aunque la estrategia de Josué fue proteger a su compañera, Sol al contrario está dando todo, demostrando la campeona que es!!!!! Sol está dando batalla, vamos Sol, estamos contigo apoyándote, tu puedes"

