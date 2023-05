La imagen que compartió Yailin La Más Viral tras el mensaje de Anuel AA a Karol G

Yailin, la más viral, es una cantante e influencer dominicana que es considerada una de las personalidades más importantes de las redes sociales y que en el último tiempo ha protagonizado un sinfín de escándalos. En las últimas horas, la joven de 20 años compartió una imagen en su Instagram que sería una reacción de la canción que Anuel AA le dedicó a Karol G y que despertó la polémica entre la ex pareja.

La relación entre Yailin, la más viral y Anuel AA comenzó a finales del 2021, cuando el cantante la contactó por las redes sociales y al parecer el amor fue inmediato y a los meses ya habían anunciado su noviazgo. A mediados de 2022, la pareja contrajo matrimonio y durante este 2023, confirmaron que serían padres por primera vez y la pequeña hija nació hace unos meses. Sin embargo, se terminaron separando y cada uno trató de rehacer su vida. Fue el propio cantante quien confirmó que ya no estaban juntos, pero no se confirmó con exactitud el motivo de la ruptura.

Anuel y Yailin. Fuente Instagram @anuel

Desde hace varios meses que Anuel AA relanzó su carrera musical y no sólo que presentó nuevos temas musicales, sino que también un nuevo disco. El pasado jueves, el cantante puertorriqueño sacó a la luz un nuevo tema llamado ‘Mejor que yo’ que es una dura crítica hacia Karol G. Incluso, en sus redes sociales escribió: “#MejorQueYo Te la dedico bebé” acompañado de muchos emojis de besos y arrobando a la Bichota.

La reacción de Yailin luego de la canción que Anuel le dedicó a Karol G

Luego de la última canción de Anuel AA dedicada a Karol G, quien reaccionó al respecto fue Yailin, la más viral, la madre de su pequeña hija llamada Cattleya. Si bien no estuvo el todo claro la foto que posteó en sus redes sociales, donde tiene más de siete millones y medio de seguidores, causó mucha incertidumbre.

El posteo que Yailin terminó borrando. Fuente Instagram @yailinlamasviralreal

La foto que Yailin, la más viral posteó en su cuenta de Instagram es ella con un suero en su brazo. Sin embargo, la ex esposa de Anuel AA borró minutos después la imagen de sus historias y no se sabe si estaba hospitalizada o se estaba aplicando algún complejo vitamínico. La cuestión es que el cantante reavivó la polémica y habló duramente de Karol G, quien hasta el momento no se ha expresado.

