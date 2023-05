¿Problemas económicos? Santa Fe Klan invita a Karely Ruiz por un elote y regresan en transporte público

A través de redes sociales, Santa Fe Klan presumió que tuvo una romántica cita con Karely Ruiz en Monterrey, Nuevo León, sin embargo, las imágenes desataron una serie de especulaciones en las que se asegura que el rapero podría estar atravesando por una crisis económica pues mostró que solo le alcanzó para invitarle un elote a la modelo y por si fuera poco la regresó a su casa en transporte público.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ángel Jair Quezada Jasso, como realmente se llama el rapero, realizó una transmisión en vivo junto a Karely Ruiz, con quien se dejó ver a bordo de un camión perteneciente al transporte público de Monterrey y durante la grabación el rapero aseguró que habían ido a comer un elote al centro de la ciudad antes mencionada y que tras su paseo decidieron regresar a la casa de la modelo en camión.

“Acá andamos en Monterrey en el camión, venimos por un elote al centro y agarramos el camión” fueron las palabras con las que el rapero inició su video en vivo en el que apreció bebiendo una cerveza y fumando un cigarrillo al interior de un camión del transporte público, el cual, para su buena suerte iba completamente vacío, por lo que el cantante y la influencer pudieron cambiarse de lugar y pedirle al conductor que subiera el volumen de la música.

Durante la transmisión en vivo, Santa Fe Klan y Karely Ruiz se mostraron más que cariñosos y divertidos pues realizaron diferentes comentarios sobre su travesía en el transporte público de Monterrey, sin embargo, en la recta final del live, el ex de Maya Nazor se puso muy romántico y le confesó a la excolaboradora de “Es Show” que sus intenciones con ella son en serio y que la quiere y no solo para colaborar “en una rola”.

“Ya te dije que me gustas y que no nomas’ para una rola, la neta, sin palabras, ni siquiera les puedo decir todo lo que fue, por eso estoy acá, vine a ver a la Karely, le dije ‘ontas’” señaló el rapero, no obstante, su momento de romanticismo fue interrumpido por la vibración del camión y decidió finalizar su transmisión en vivo.

Cabe mencionar que, horas después, el rapero y la propia Karely Ruiz difundieron distintos videos donde mostraron que su viaje concluyó de buena manera y que, al llegar a la casa de la modelo, su familia organizó una carnita asada para darle la bienvenida al cantante, quien presumió el haberse llevado muy bien con el papá de la estrella de OnlyFans.

Como se dijo antes, el paseo de Karely Ruiz y Santa Fe Klan en transporte público desató rumores acerca de una crisis financiera del rapero, sin embargo, los seguidores del cantante salieron en su defensa y aseguraron que esto no podría ser así debido a que es uno de los artistas más activos y lucrativos del momento, además, señalaron que fue un simple “gusto” que se quiso dar ya que pese a su fama siempre ha tratado de mantenerse humilde.

SIGUE LEYENDO:

Tania Rincón sorprende a sus fans con radical cambio de look

"Se está volviendo loca": Montserrat Oliver habla de las indirectas de Yolanda Andrade y Verónica Castro

Paola Rojas derrocha estilo con el mini vestido retro más adecuado para el calor