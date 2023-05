Survivor México: ¿quién es Fharid Samano, el reemplazo de Jero Palazuelos en el reality?

La estancia de Jero Palazuelos en Survivor México duró menos de la previsto debido a que una fuerte lesión en su rodilla lo obligó a abandonar el famoso reality show de TV Azteca, sin embargo, su lugar de inmediato fue ocupado por Fharid Samano, quien ya cuenta con experiencia en el programa, no obstante, casi nadie lo recuerda, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe acerca de este atleta.

La incorporación de Fharid Samano a Survivor México ocurrió el lunes 29 de mayo y como se dijo antes llegó para tomar el lugar de Jero Palazuelos en la tribu de los “Dominantes”, no obstante, sus primeras intervenciones en la competencia no fueron las mejores por lo que generó una gran incertidumbre en el equipo verde, pero no todo fue tan malo pues el atleta de 30 años demostró que puede ser un elemento sumamente valioso en competencias que impliquen fuerza física y Aaron Albores pudo dar fe de ello pues terminó lastimado tras un combate cuerpo a cuerpo.

¿Quién es Fharid Samano?

El rostro de Fharid Samano posiblemente no resultó tan conocido para muchos televidentes, sin embargo, el atleta de 30 años ya cuenta con experiencia en Survivor México pues formó parte de la primera temporada, en la que su participación terminó de manera prematura por una fuerte lesión pues resulta que se fracturó el dedo pulgar del pie durante una prueba que implicaba cargar lodo, por lo que tuvo que ser evacuado en la primera semana por lo que este hecho le valió ser conocido como el peor concursante en la historia del exitoso reality show donde ni si quiera tuvo la oportunidad de mostrar todo su potencial.

Actualmente, Fharid Samano tiene 30 años de edad y aunque no hay mucha información disponible sobre su vida personal se sabe que estudió una carrera en la Universidad Anáhuac y posteriormente incursionó en el mundo del comercio gracias a su actividad empresarial, además, respecto a su desempeño atlético se sabe que juega rugby a nivel profesional, incluso, llegó a ser considerado dentro del top 10 de los mejores jugadores de todo el continente americano.

Hasta donde se sabe, Fharid Samano tiene una estatura de 1.93 metros y pesa alrededor de 96 kilos, lo cual, como se dijo antes, lo ayudará a brillar en competencias que impliquen el uso de fuerza física, además, también posee una velocidad extraordinaria.

Respecto al plano personal, se sabe que Fharid Samano está casado con una mujer de nombre Marina Castillo, con quien procreó a sus dos hijos y en redes sociales el ahora miembro de la tribu de los “Dominantes” se muestra como un hombre sumamente cariñoso y familiar pues solo basta ver su perfil oficial de Instagram, donde tiene casi 20 mil seguidores, para darse cuenta que sus prioridades son su familia y el Rugby.