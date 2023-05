Survivor México: querida actriz revela que rechazó participar por ataques contra ella y su familia

La cuarta temporada de "Survivor México" arrancó el pasado lunes 22 de mayo en medio de una feroz competencia en la que el público pudo ser testigo del regreso de queridos participantes, aunque notaron de inmediato la ausencia de Alejandra Toussaint que fue una de las favoritas en el pasado y esperaban que volviera por una revancha. Ante los constantes cuestionamientos, la actriz rompió el silencio y reveló el doloroso motivo por el que rechazó participar en el reality show.

Aranza Carreriro, Pablo Martí, Kenta Sakura, Ale Saadi, Ximena Duggan, Gary Centeno, Javi Vazquez, Jero Palazuelos, Bárbara Falconi y Nahomi Mejía son los famosos que regresan la competencia formando el equipo de “Los Dominantes” que se distinguen con el color verde y el escudo de león. Entre ellos destacaría Toussaint, pero se negó a participar y puntualizó en que hay pocas probabilidades de que vuelva a formar parte de un programa similar.

Alejandra Toussaint rechaza participar en "Survivor México 2023". Foto: IG @alelatosa

“Producción sí tuvo la amabilidad de invitarme, TV Azteca también, es por otras cuestiones que no logramos llegar a acuerdos y que no estoy ahorita en esas playas”, dijo la actriz ante de añadir que también se negó a participar debido a las fuertes críticas que afectaron su salud emocional, además de los ataques a su familia.

“Entre ustedes se empiezan a pelear y dicen, 'pero esa persona no va a leer lo que escribes', yo les quiero decir que cada cosa buena que han escrito y cada cosa mala, por lo obsesiva que soy, lo he leído, y sí me afecta. Se meten con las familias, lo que no es justo es cuando empiezan campañas de difamación por personas que no tienen nada qué ver con la producción y que toman vendettas personales”, dijo.

"Se sintió decepcionado"

En octubre de 2022 la exparticipante de “MasterChef Celebrity” dio a conocer en redes sociales la muerte de su padre, el escritor Alejandro Sandoval, con un emotivo mensaje en el que también informó que se alejaría de los reflectores por un tiempo para permanecer junto su familia.

“Murió mi papá, Alejandro Sandoval, cómplice de mil batallas a quien adoraba. Estoy destrozada, me desaparezco una larga temporada para estar con la familia”, compartió a través de Twitter junto a una fotografía con la que la Secretaría de Cultura externó sus condolencias por la muerte del reconocido escritor.

Al respecto, Toussaint añadió en su reciente clip que uno de los momentos más difíciles durante su participación en “Survivor México” fue aquel en el que le hicieron una parodia a su padre por la que se habría sentido “muy decepcionado”.