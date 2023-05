Yordi Rosado revela por qué se acabó su amistad con Adal Ramones: “Lo más difícil era vivir a su sombra”

Yordi Rosado estuvo como invitado en el programa de YouTube de Pati Chapoy llamado “Nada es lo que parece” donde habló sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, sin embargo, uno de los temas que más controversia ha causado fue cuando habló sobre su paso por el exitoso programa de “Otro Rollo” y su relación con Adal Ramones, quien en algún momento de su vida fue su mejor amigo.

Es importante señalar que estas declaraciones de Yordi Rosado fueron emitidas en el primer adelanto que Pati Chapoy difundió sobre la entrevista que tuvieron, sin embargo, las frases emitidas por el titular de “La Entrevista” causaron un gran revuelo en redes sociales pues como se dijo antes, ofreció detalles que nunca había contado sobre su paso por “Otro Rollo”.

Durante la charla con la titular de “Ventaneando” Yordi Rosado señaló que Adal Ramones era el rostro de “Otro Rollo”, pero señaló que él y Lalo Suárez también fueron responsables de crear el exitoso concepto televisivo que los posicionó en la cima de la fama durante más de una década.

Posteriormente, Yordi Rosado reveló que antes de salir de “Otro Rollo” ya había renunciado en al menos tres ocasiones y fue aquí donde reconoció que le resultaba sumamente complicado vivir bajo la sombra de Adal Ramones pues él quería resaltar y por ello tomó la determinación de volar con sus propias alas, además, señaló que su compadre, creyó que solo harían una pausa, pero él le aclaró que nunca más haría el programa.

“Nosotros habíamos renunciado tres veces al programa porque lo más difícil era vivir a la sombra de Adal, porque Adal es un hombre muy talentoso y entonces le dije ‘sabes qué compadre, necesito alejarme de ti porque si no nunca lo voy a lograr’ y cuando me voy de “Otro Rollo” me dice Adal ‘bueno, ya luego regresamos’ y le dije ‘amigo,’ te quiero decir una cosa: yo ya nunca voy a regresar’”, fueron las palabras de Yordi Rosado.

Yordi Rosado y Adal Ramones han tenido unos cuantos reencuentros tras su alejamiento. Foto: IG: yordirosadooficial

Para finalizar el tema, Pati Chapoy cuestionó a Yordi Rosado sobre cómo es su relación actual con Adal Ramones y el también productor reconoció que ya no son tan cercanos como solían serlo hace varios años, sin embargo, señaló que hay un gran cariño entre ambos porque llegaron a considerarse más que amigos.

“No somos ya mejores amigos, pero sí hemos sido mejores amigos de la vida”, sentenció Yordi Rosado, quien, en otros momentos de los avances de la entrevista se pudo ver que habló sobre las complicaciones que tuvo durante su infancia por el alcoholismo de su padre, además habló sobre sus divorcios y sobre su situación sentimental actual, así como su presente laboral.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez impone moda sport con ceñido enterizo de licra rojo

“Canelo” vs Ryder: esta es la fortuna que se llevará el mexicano por su pelea del 6 de mayo

Tatiana se enamoró de un policía y él le rompió el corazón con su respuesta