“Canelo” vs Ryder: esta es la fortuna que se llevará el mexicano por su pelea del 6 de mayo

El próximo sábado 6 de mayo, Saúl “Canelo” Álvarez expondrá su campeonato indiscutido de la categoría de los pesos supermedianos ante el británico John Ryder y como ocurre en cada pelea del tapatío, sus fans se han cuestionado de manera recurrente cuánto dinero es que se embolsará el púgil de 32 años de edad que volverá a pelear ante su público jalisciense luego de casi 12 años.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la pelea ante John Ryder será la segunda ocasión en la que Saúl “Canelo” Álvarez exponga sus cinturones que lo ostentan como campeón de la categoría de los supermedianos en el Consejo Mundial de Box (CMB), el en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y en la Federación de Boxeo (IBF), por lo que al haber tanto en juego, las ganancias para ambos pugilistas son exorbitantes, aunque es el mexicano quien se llevará un mayor porcentaje.

Como se dijo antes, esta será la primera vez en casi 12 años que el “Canelo” pelea “en casa” puse el escenario para esta pelea será el imponente Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, por lo que el mexicano saldrá motivado para poder darle una alegría a su público mexicano.

¿Cuánto dinero se llevará el “Canelo” por su pelea ante John Ryder?

De acuerdo con distintos portales especializados en Box, la pelea del “Canelo” ante John Ryder no será la más lucrativa en la trayectoria del mexicano pues, para empezar, las entradas se cobraron en peso mexicano y se vendieron prácticamente a la mitad del precio de su última pelea, la cual se realizó en Las Vegas ante Gennady Golovkin, sin embargo, esto no significa que no se llevará una fuerte suma a los bolsillos.

Es importante señalar que el propio “Canelo” señaló que pelear en México es un “importante sacrificio económico” pues en territorio estadounidense o en Medio Oriente se podrían duplicar fácilmente las ganancias, no obstante, reiteró que “no se trata de dinero” ya que regresar a pelear a la tierra que lo vio nacer y ante su público es la verdadera ganancia y un auténtico placer.

Según informan distintos sitios especializados, Saúl “Canelo” Álvarez tiene una bolsa garantizada de al menos 10 millones de dólares por su pelea del próximo sábado 6 de mayo, sin embargo, dicha cifra podría aumentar al menos en 50% por patrocinios y otras comisiones de pago por evento.

Cabe señalar que, esta cifra está sumamente distante de las ganancias que obtuvo en 2022 por sus peleas ante Dmitry Bivol y Gennady Golovkin, en las cuales, se llevó un promedio de 40 millones de dólares por cada compromiso.

¿Dónde y cómo ver la pelea del “Canelo” ante John Ryder?

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y John Ryder del próximo sábado 6 de mayo tendrá como sede el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y se tiene contemplado que la intensa contienda de inicio alrededor de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto a la transmisión de este magno evento boxístico, se sabe que habrá distintas opciones para seguir todas las acciones de la pelea del “Canelo” Álvarez contra John Ryder completamente en vivo pues se podrá seguir a través de las señales de ESPN, Azteca 7, Canal 5 y la aplicación de DAZN, además, en El Heraldo de México también tendremos todos los pormenores de esta pelea de Box en tiempo real.

SIGUE LEYENDO:

Liga MX Clausura 2023: así se jugará el repechaje

PSG separa a Lionel Messi, lo sanciona por viajar a Arabia Saudita

Ayrton Senna y la muerte: cómo la tragedia afectó al mundo de la F1