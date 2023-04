Yordi Rosado revela que terminó con una novia “ninfómana” porque lo agotaba sexualmente

Yordi Rosado reveló que terminó con una novia “ninfómana” porque lo agotaba sexualmente; así lo compartió en el programa “En la cama con…” que Alberto Peláez transmite en la plataforma de Youtube. Detalló que al principio de la relación le parecía maravilloso que su pareja deseara tener sexo todo el día; sin embargo, llegó el momento en que ya no pudo continuar con ese ritmo de actividad, puesto que “el cuerpo se cansó”.

Yordi Rosado abundó que fue durante su etapa universitaria cuando vivió esa experiencia extrema con su pareja y aunque en ese momento tenía más energía y juventud, no podía seguir con ese ritmo de vida, pues después de un tiempo resultó agotador. "Al principio me pareció increíble que quería tener sexo varias veces al día, pero después de un mes o de dos meses me estaba quedando como 'Palo de Campeche'”, comentó.

Yordi revela que en día tenía sexo con su novia hasta siete veces al día Foto: IG@yordirosadooficial

Explicó que pese a que estaba feliz de tener relaciones, también quería compartir con su novia otro tipo de actividades, pero ella sólo se enfocaba en lo sexual. "Te estoy hablando de tener sexo seis o siete veces diarias; yo no puedo dos días seguidos, me muero. Pero, llegó un momento en que decía ‘también quiero ir al cine, salir a comer’”, señala Yordi Rosado.

“(Ella) tenía el problema de ninfomanía; era una mujer ninfómana. La ninfomanía es una situación mental, que es una adicción al sexo. Entoncesm fue fuerte. Al principio me pareció fantástico que quería tener sexo varias veces al día, eso me pareció increíble, pero después de un mes o de dos meses, m estaba quedando como 'Palo de Campeche', realmente ya me estaba quedando seco", confesó el comunicador.

Yordi compartió que los problemas entre su novia y él comenzaron porque era: "quiero más sexo". "Pero te estoy hablando de tener sexo seis veces, siete veces, diarias", detalla. Hasta que un día, tras ocho meses de relación, decidieron de común acuerdo terminar el noviazgo. "Era demasiada cama, y un hombre tampoco puede con demasiada cama; me imagino que habrá quien sí pueda, yo no puedo", concluyó.

