Yordi Rosado dice que Big Brother VIP le ocasionó depresión: "Me sentía mal"

El famoso conductor de televisión, Yordi Rosado se robó todas las miradas en la industria de la farándula después de hablar sobre la experiencia que vivió como participante del famoso reality show "Big Brother VIP", uno de los más exitosos en los últimos años.

En una reciente aparición en el programa "Netas Divinas", el también exconductor de "Otro Rollo" se sinceró sobre su participación en el concurso, donde permaneció encerrado con varias celebridades del espectáculo por varias semanas sin tener ningún tipo de contacto con el exterior.

Sin guardarse nada, el famoso conductor de televisión, Yordi Rosado dijo que no todo fue bueno en su experiencia en "Big Brother" pues a su salida sufrió de depresión, argumentando que nunca entendió en qué consistía el reality show de Televisa.

Frente a los conductores de "Miembros Al Aire", el presentador de 51 años dijo que se sentía mal y no lo entendió hasta que salió de la competencia. Aseguró que así se sintió durante dos meses pues su actitud cambió de manera radical.

"¿Sabes cuándo fue la única vez que me deprimí real? En Big Brother porque no entendí el juego. Me sentía mal. Me eché dos meses deprimido", contó ante las cámaras.