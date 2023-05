Productor de “Miembros al aire” rompe el silencio y revela el verdadero motivo de la salida del “El Burro” Van Rankin

Aunque Jorge “El Burro” Van Rankin es uno de los conductores más polémicos se ha ganado el corazón del público con su simpatía ante las cámaras, pero esta vez se mostró molesto debido a que lo despidieron de “Miembros al aire” en pleno pasillo de la televisora sin dar mayor explicación, algo sobre lo que el productor del programa no dudó aclarar.

El conductor, de 59 años, explotó en redes sociales el pasado 1 de mayo al señalar que lo habían despedido de una manera “desagradable” cuando hablaron con él en pleno pasillo de un foro de televisión sin dar mayor explicación sobre el motivo por el que dejaría el programa luego de 13 años.

"El Burro" Van Rankin es despedido de "Miembros al aire". Foto: IG @

“Mañana voy a hacer un live y voy a hablar de mi salida de ‘Miembros al aire’ y explicar el porqué, el cómo o la decisión y la forma que hicieron las cosas que se me hace un poquito desagradable, pero me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años”, detalló.

Detalló que aún aparecerá en los siguientes dos capítulos del programa debido a que ya estaban grabados, sin embargo, en el futuro ya no estará más junto a Paul Stanley, José Eduardo Derbez, Yordi Rosado y Raúl "El Negro" Araiza. Su molestia, indicó, se debe a la manera en que lo despidieron ya que aún cuenta con otros proyectos.

“Fue tranquilo, abrazo y todo”

El productor Lalo Suárez rompió el silencio sobre el despido de “El Burro” Van Rankin y aseguró que ocurrió en el pasillo de un foro de televisión porque en ese momento era el sitio con mayor privacidad para hablar con él, además, negó estar rechazando sus llamadas.

“No tengo ninguna opinión, esperemos a ver qué dice. Me pidió la empresa que hubiera cambios en ‘Miembros al aire’ y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, ¿no?, no pasa nada”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de radio.

Añadió: “A mí me pidieron hablar con él, yo hablé con él para verlo, el día anterior no pudo, ese día sí llegó aquí al foro y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro para hablar colé, nada más, eso fue tranquilo, abrazo y todo”.

