Te asombrará: la espeluznante relación de los corridos de Natanael Cano con la santería y masonería

El pasado 28 de marzo el cantante mexicano Natanael Cano, junto a su colega Dan Sánchez, lanzaron una canción titulada "Como es arriba es abajo", por lo que de inmediato se colocaron entre las más escuchadas en las diferentes plataformas. Y es que no es una falsedad cuando decimos que "El Nata", como le dicen de cariño, se ha posicionado como el máximo exponente del género denominado "corridos tumbados", alcanzando a colaborar con artistas como Bad Bunny o Alejandro Fernández. Sin embargo, más allá de la fama y polémica, el sencillo del intérprete está dando de qué hablar por sus letras y símbolos que muestran en el clip relacionados con la santería y la masonería.

Todo comienza con el título del éxito "Como es arriba es abajo". Hay que recordar que esta frase está ligada a una tradición filosófica-religiosa conocida como Hermetismo, donde el personaje principal es identificado como Hermes Trismegisto o también Hermes "El Tres Veces Grande", proveniente del Egipto y la Grecia helenísticos. Ante este contexto, existe un libro muy relacionado en las escuelas de pensamiento metafísico que se llama "El Kybalion", de 1908, escrito por "Los Tres Iniciados".

En el clip aparece Dan Sánchez con una túnica de la logia

Foto: Captura de Pantalla / YouTube / Natanael Cano

Regresando al video de Natanael Cano, en el clip se aprecia como se encuentran sentados 3 hombres, uno que es Cano, otro que es Dan Sánchez y el tercero un hombre encapuchado. En dicho libro se resumen las enseñanzas o principios del Hermetismo. Al principio de correspondencia aparece la frase: "Como es arriba es abajo".

A pesar de que el escrito es de 1908, el pensamiento era popular mucho antes. Incluso alquimistas de la Edad Media usaban la frase y los principios herméticos. Lo que sigue generando debate es si Hermes Trismegisto existió, ya que existió una especie de sincretismo religioso entre Grecia y Egipto. Sus escritos se siguen analizando para comprobar su autenticidad o si otras personas se hicieron pasar por el nombre de Hermes.

Las interpretaciones más cercanas a la frase "Como es arriba es abajo" se refieren a que "lo que sucede en un plano superior, sucede en un plano inferior", es decir, un plano superior como un ámbito espiritual y un plano inferior un mundo físico. Lo que pasa en uno puede suceder en el otro.

Natanael Cano y la Santería

La relación del cantante con esta creencia comenzó cuando en la anterior canción menciona "Sus collares por abajo me paso", lo que para muchos fue una tiradera para la religión yoruba, conocida popularmente como "Santería". Y es extraño ya que en la canción de "CH y la Pizza", junto con Fuerza Regida, el originario de Hermosillo menciona "No es cuestión de culto pero porto los collares".

De manera anecdótica, tiempo después de cantarla, el intérprete de "Amor Tumbado" sufrió un accidente en motocicleta provocando lesiones en una pierna. Posteriormente, en un en vivo, el joven mexicano reveló que él no quería cantar esa canción, además aseguró que las creencias de la santería estaban relacionadas con demonios. "No me gusta cantar a los collares, yo no quiero representar esa bandera", dijo.

En el video se observa el triangulo de la providencia

Foto: Captura de Pantalla / YouTube / Natanael Cano

Las palabras de Nata llegaron a los oídos de Aldo Trujillo, cantante de regional, quien ha dicho publicamente ser un creyente de la religión yuruba. Lo que llamó la atención de los fans de Cano fue la reacción de Trujillo. "Todo bien, le voy a hacer brujería, quiero que lo pongan en su caldero, eso es una falta de respeto, porque nosotros no nos metemos con nadie", declaró.

Por su parte, Dan Sánchez, quien también salió en la canción "Como es arriba es abajo" declaró que esa letra es para aquella personas que se dicen "creyentes y solamente lo hacen por moda", dejando ahí la discución entre fanáticos del regional mexicano, muy seguidores del género.

También con la masonería

La canción de Natanael Cano fue grabado en las instalaciones de La Gran Logia del Estado de Nuevo León. Al inicio del video se aprecia el triángulo con la estrella y en el área donde salen sentados se observa el día a la izquierda y la noche a la derecha. De acuerdo con información de sitios especializados en masonería, aquel lugar es el equivalente a un atrio de una iglesia, lo que provocó molestia por una parte de la comunidad.

La biblia abierta en el salmo 133

Captura de Pantalla / YouTube / Natanael Cano

Uno de los símbolos que aparecen en el clip son el "ojo que todo lo observa" o "el ojo de la providencia", el cual inicialmente era un símbolo cristiano y posteriormente se le relacionó con los grupos de poder de los Illuminati. Otro caso que sale en el video de Nata es que aparece una biblia abierto en el salmo 133 que dice lo siguiente: "Que maravilloso es el amor fraterno. Nuestra unidad en el servicio de Dios y las amistades cristianas perdurables y profundas son un don del espíruto santo infundido en nuestros corazones, ámense para que el mundo crea".

Otro símbolo que aparece es la escuadra y el compás, muy significativo para el ambiente de la masonería. La "G" en medio significa a Dios o al "Gran Arquitecto", como aquellos lo nombran.

ASG